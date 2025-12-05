Béjar ultima los preparativos en La Covatilla para abrir la temporada en un puente festivo con previsión de lleno Pone mañana viernes en servicio Debutantes, el parque de nieve y los servicios de restaurante y alquiler. El Ayuntamiento y la Diputación trabajarán para mantener limpia la carretera de acceso.

Viernes, 5 de diciembre 2025

El Ayuntamiento de Béjar ultima los preparativos para iniciar la temporada de esquí con previsión de lleno de esquiadores y turistas en este puente festivo de principios de diciembre.

Los trabajos de puesta a punto comenzaron hace semanas con la vista puesta en la posibilidad de que las nevadas tempranas permitieran abrir en el puente festivo. Esos pronósticos se cumplieron y Béjar abrirá su temporada de esquí mañana viernes por primera vez en nueve años ya que, en temporadas anteriores, las nevadas fueron tardías en los meses de enero, febrero e, incluso, marzo.

El concejal delegado de la estación, Javier Garrido, ha explicado que el Ayuntamiento pondrá en servicio hoy las tres pistas de Debutantes junto con otra más en la que se ubicará el parque de nieve para trineos y, además, con posibilidad de una más en el parte final del tramo de «El Cerrojo» junto al telesilla también destinada a trineos.

El Ayuntamiento de Béjar espera un fin de semana con mucho público, entre esquiadores y turistas, en base a las llamadas recibidas en los alojamientos turísticos para este fin de semana clave en cuanto a desplazamientos se refiere.

Con respecto a los espesores, las medidas se verán a primeras horas de la jornada de este viernes ya que dependerá del proceso de tratamiento de la nieve acumulada en los últimos días gracias a las nevadas caídas. «Los espesores para esquiar dependen de la máquina porque puede ser que tengamos acumulados 40 centímetros, pero la quitanieves los reduzca a 20 centímetros y que sean suficientes para esquiar», ha explicado Garrido para añadir que es posible que haya zonas con piedras o escobas y que el manto nivoso no las cubra.

Todo ello será posible, también, gracias al trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y la Diputación de Salamanca como administraciones responsables de la estación de esquí y de la carretera, respectivamente. Ambos trabajarán para que el acceso esté limpio en un mantenimiento para el que, además, Béjar cuenta con maquinaria propia para retirar la nieve y el hielo. Además, también cuenta con sistemas para esparcir sal y facilitar la llegada de turistas a las instalaciones de invierno.

Así comenzará una temporada de esquí muy temprana en comparación con años anteriores cuando arrancó en enero e, incluso, febrero.

Los detalles

MUCHA HUMEDAD EN LA SIERRA DE BÉJAR

La llegada de un frente húmedo en la jornada de ayer dejó lluvias en la ciudad y puso en riesgo el manto de nieve caído. La niebla y la humedad son los dos enemigos de La Covatilla en cuanto a espesores se refiere.

ENCENDIDO DE LOS CAÑONES A LO LARGO DE LA SEMANA

La apuesta del equipo de Gobierno es la fabricación de nieve para crear la base necesaria que permita recibir futuras nevadas e ir aumentando los espesores. Mientras el Ayuntamiento de Béjar espera para los próximos días más nevadas con la vista puesta en la próxima semana cuando las previsiones anuncian nuevas precipitaciones y temperaturas muy frías en la ciudad, que serán aún más bajas en la montaña.

COMPLICADO PROCESO PARA PRODUCIR NIEVE

El proceso de producción con los cañones depende de al menos seis variables como son la temperatura del aire y la humedad relativa, que se resume en la nomenclatura «temperatura húmeda», los horarios por el elevado coste del suministro eléctrico y los trabajadores de la producción de nieve, el viento para saber en qué dirección sopla y facilitar el trabajo de los cañones y la sexta variable es la capacidad de agua que, en la Sierra de Béjar, es limitada.

UNA PLANTILLA DE TREINTA PERSONAS EN LA ESTACIÓN

La plantilla de La Covatilla estará formada por una treintena de personas para este inicio de la temporada. También se incorporan los profesores de la Escuela de Esquí para atender las peticiones de los esquiadores noveles.

EN ESPERA DE LA LLEGADA DE LA PIEZA PARA EL TELESILLA

Mientras tanto, Béjar espera la llegada del reductor para que funcione el telesilla y dar acceso a las cotas más altas de la estación de esquí bejarana.