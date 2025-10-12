Béjar suministra agua en cisterna por una avería de agua La rotura ha provocado un gran socavón en la Travesía de la Cruz (trasera de la Escuela de Ingeniería). El servicio quedó restablecido a última hora de la tarde de este domingo

Los bomberos de Béjar han suministrado este domingo agua en cisterna a los vecinos del entorno de la Escuela de Ingeniería, en cuya trasera se produjo una avería. La entrega del agua tuvo lugar en la plaza de Santa Teresa para los vecinos que se quedaron sin suministro por una avería en la Travesía de la Cruz. La avería puso de manifiesto la presencia de un gran socavón en la zona afectada, obligando a cortar el paso por motivos de seguridad, según indicó el alcalde, Antonio Cámara. La empresa concesionaria trabajaba para establecer el servicio lo antes posible y el servicio quedó restablecido a última hora de la tarde.

Zona de la avería y vecinos en la plaza de Santa Teresa con cubos para recoger agua. TEL

