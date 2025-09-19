TEL Béjar Viernes, 19 de septiembre 2025, 19:35 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Béjar ha presentado esta tarde de viernes la celebración de una feria de artesanía que se unirá al tradicional mercado de ganado con el objetivo de impulsar las Ferias de San Miguel.

Los concejales de Medio Ambiente y Comercio, José Ángel Castellano y Rosa Torres, han presentado ambas citas en colaboración con Gabriel Martín, de la asociación «Béjar a caballo».

Tanto el mercado de ganado como la feria de artesanía tendrán lugar el próximo sábado, 27 de septiembre, a partir de las 10:00 horas en el Teso de la Feria para atraer público y revivir parte de la fiesta que tenía lugar en su día en la ciudad cuando el mercado de ganado era un día de tradición y gran presencia de vecinos de la ciudad y la comarca. «Como novedad hemos incluido la feria de artesanía para, poco a poco, hacerla igual de importante que fue en su día», ha explicado José Ángel Castellano.

El mercado de ganado servirá para premiar los mejores ejemplares presentes en esa cita que, además, contará con una quedada de aficionados a los caballos también para animar la presencia de personas.

El Ayuntamiento colaborará con una subvención de 10 euros por cada cabeza de ganado en una cita que diferenciará a los participantes en el mercado y en la quedada. Estos últimos deberán contar con la tarjeta de movimiento equino y el pasaporte sin necesaria la tramitación de guías, ha explicado Gabriel Martín, que ha recordado que la feria de ganado es muy especial para la asociación ya que era muy importante para Béjar. Además, ha añadido que esta cita sirve de antesala para las Ferias de Mayo, en la que Ayuntamiento y asociación quieren mejorar la programación con actividades infantiles, una exhibición de caballos, una comida de convivencia y un espectáculo equino en la plaza de toros. Por otro lado, ha tendido la mano al Consistorio para trabajar en futuras iniciativas. «Las actividades se hacen con antelación y no llamando el día antes. Estamos dispuestos a ayudar en todo lo posible y hacerlo lo mejor posible. Queremos recuperar aquella feria, pero sabemos que es difícil. Las tradiciones no se pierden si hay gente, si hay apoyo y si estamos unidos», ha afirmado.

Finalmente, Rosa Torres ha querido agradecer a Pedro Sánchez, promotor de los mercados de artesanía, por su aportación a las Ferias de San Miguel con esa feria de artesanía en una cita que convivirá con el mercado de ganado en el Teso de la Feria, ubicado en la parte trasera de la calle Recreo.