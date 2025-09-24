Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Alberto Ramírez, Antonio Cámara y Enrique Pardo, esta tarde en Béjar. TEL

Béjar suma la escuela municipal de escalada a su oferta deportiva para el curso escolar

Espera una participación de 400 pequeños en las catorce entidades con formación en otros tantos deportes.

TEL

Béjar

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:01

El Ayuntamiento de Béjar ampliará este curso escolar su oferta educativa con una nueva escuela municipal centrada en el deporte de la escalada para que los escolares aprendan también esa disciplina deportiva.

En total, será catorce de las escuelas deportivas previstas hasta junio con impartición de las clases en distintas instalaciones municipales como los pabellones municipales, el complejo deportivo de La Cerrallana o las pistas de atletismo del barrio de Palomares, entre otras.

El alcalde, Antonio Cámara, ha presentado esta tarde de miércoles esa oferta deportiva acompañado por el coordinador municipal de deportes, Alberto Ramírez, y el técnico coordinador de la Diputación de Salamanca en la comarca de Béjar, Enrique Pardo.

Las escuelas ofertadas se centrarán en deportes como ajedrez, alpino en linea, atletismo, baloncesto, ciclismo, escalada, esquí alpino, fútbol, fútbol sala, gimnasia rítmica, golf, judo, tenis y trial.

En ellas, el Ayuntamiento de Béjar espera una participación de 400 pequeños en 500 cuotas ya que algunos participan en varias escuelas deportivas. La actividad comenzará el 1 de octubre y el sistema de inscripción será el mismo que en años anteriores si bien será necesario que los pequeños estén apuntados en el seguro de la Diputación.

Los responsables de la actividad deportiva en la zona de Béjar han mantenido, además, un encuentro con integrantes de los centros educativos para preparar los juegos escolares de la institución provincial.

Imagen de la reunión sobre los juegos escolares en Béjar. TEL

