Béjar se cierra a peatonalizar más calles

El Ayuntamiento de Béjar ha decidido cerrar el plan de peatonalización iniciado el año pasado a propuesta de Tú Aportas debido a la polémica suscitada entre vecinos y comerciantes de las zonas afectadas, principalmente de la calle Colón.

El alcalde de la ciudad, Antonio Cámara, quiso ayer zanjar definitivamente el malestar de los ciudadanos afirmando que “no se va a peatonalizar” ninguna zona y aseguró que la consulta ciudadana no estará vinculada a ese plan sino, más bien, a la movilidad de la ciudad.

Así lo manifestó ayer a LA GACETA en respuesta a las críticas vertidas por el PP tras las declaraciones realizadas por el concejal de Economía y Hacienda en el pleno a preguntas del grupo popular. Allí, afirmó, textualmente, que “el plan de peatonalización todavía no ha acabado” y avanzó que “se va a hacer una consulta a la ciudadanía para que valore si es pertinente o no, si es bueno o no, no se ha acabado ni es dinero perdido”. En este sentido, el alcalde recordó que el concejal no citó en ningún momento la calle Colón para cerrar toda la polémica sobre el cierre al tráfico de esa arteria principal en Béjar aunque el PP les recuerda que esas declaraciones si hacían alusión al plan de peatonalización.

Así las cosas, el equipo de Gobierno cerrará el proyecto de Tú Aportas con una encuesta de movilidad para conocer los hábitos y preferencias de la ciudadanía con respecto al tráfico teniendo en cuenta la singularidad de las calles en Béjar. Será de cara a la próxima semana o la siguiente cuando el equipo de Gobierno de a conocer los pormenores de esa consulta ciudadana, que contará con sendos buzones en el Ayuntamiento y el convento de San Francisco para que los ciudadanos tengan acceso a las preguntas.

Precisamente, el anuncio de la puesta en marcha de la consulta ciudadana en el pleno reabrió de nuevo la polémica por una mejora que, finalmente, no verá la luz pero ante la que algunas comunidades de vecinos de la calle Colón ya había retomado la posibilidad de presentar escritos en contra. A mayores, los comerciantes también habían mostrado su malestar por una medida que, consideran, no ayudará al tejido comercial de Béjar sino, por el contrario, perjudicaría a los negocios ubicados en la calle Colón.