Béjar renovará la Bajada de San Albín ante la falta de licitadores para los viales del camping La adjudicación para la urbanización en los viales de La Cerrallana queda desierta y sin propuestas. La ciudad acometerá la obra complementaria, es decir, la renovación de redes en la Bajada de San Albín con 154.311 euros

Imagen del estado de la Bajada de San Albín, que conecta el Museo Textil con el casco histórico de Béjar.

TEL Béjar Sábado, 22 de noviembre 2025, 16:17 Comenta Compartir

El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Béjar ha decidido modificar de nuevo el destino de los fondos obtenidos a través de una subvención del Plan de Cohesión de la Junta de Castilla y León.

Se trata de un montante de 154.311 euros que fueron previstos por el anterior equipo de Gobierno para los viales del complejo de La Cerrallana donde estaba previsto el camping municipal. Después, PSOE y Tú Aportas decidieron cambiar ese dinero para la renovación de redes en la calle Primero de Mayo, pero la Junta no admitió la modificación.

Por ello, el Consistorio convocó el habitual procedimiento de licitación y posterior adjudicación de la mejora, pero una vez cerrado el plazo, no ha recibido ofertas económicas ni propuestas por parte de ningún empresa.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha optado por recurrir a la obra complementaria para invertir ese dinero. Esto es así porque las solicitudes de subvenciones para mejoras urbanas solicitan a las administraciones municipales incluir una obra prioritaria y, también, otra complementaria en caso de no poder acometerse la primera. Y, en el caso de la petición presentada en su día por PP y Vox, se centraba en la Bajada de San Albín.

En este sentido, el equipo de Gobierno ha afirmado que, con el fin de optimizar los recursos disponibles y ajustarse a la normativa, acometerá la renovación de redes de ese tramo que conecta el casco histórico con el Museo Textil en el enlace con la carretera de Ciudad Rodrigo y la Autovía de la Plata.

Por su parte, el Partido Popular ha querido mostrar su preocupación por entender que, con ese dinero, el Ayuntamiento tendrá únicamente para la mitad de la obra. Además, ha criticado la «altanería» del equipo de Gobierno porque considera no quiere realizar el proyecto del camping presentado por una empresa privada y ha hecho «lo posible» para que «no saliera adelante». Finalmente, ha rogado al equipo de Gobierno para que «no perjudique a la ciudad».

Una obra con empleados propios y ayuda externa

Para realizar la renovación de redes, el Ayuntamiento ha optado por utilizar recursos propios con trabajo de los equipos municipales y el apoyo puntual de empresas externas. La inversión será la misma, es decir, 154.311,65 euros.