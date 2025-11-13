Béjar participa un año más en la Feria de Turismo de Valladolid para atraer visitas durante todo el año Apuesta por las rutas de senderismo, la Sierra de Béjar, El Bosque, el Corpus Cristi, La Covatilla y festivales como el Festival Internacional de Blues y el Abejarock.

Imagen del expositor de Béjar en una edición anterior de Intur, en Valladolid.

TEL Béjar Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:36

El Ayuntamiento de Béjar participa desde este jueves en la Feria Internacional del Turismo de Interior (Intur) en Valladolid, que se desarrollará hasta el 16 de noviembre. El equipo de Gobierno acude con un expositor propia ya que considera esa cita una de las principales citas del sector turístico en España.

La feria ha comenzado hoy con Intur Negocios para seguir desde mañana viernes hasta el domingo con Intur Viajeros. En esta primera jornada, Béjar aprovechará la apertura para negocios con la atención puesta en el mercado de contratación, el área de exposición y el foro de análisis INTUR Talks. De hecho, representantes de la ciudad participarán en varias reuniones con distintos operadores turísticos.

De cara al fin de semana, la ciudad mostrará un expositor de 32 metros cuadrados abierto a una fachada con una apuesta por la promoción audiovisual y la innovación tecnológica, con una pantalla principal de 6x3 metros. Allí, se promocionará para el público recursos turísticos como las rutas de senderismo, la Sierra de Béjar, El Bosque, el Corpus Cristi, La Covatilla y festivales como el Festival Internacional de Blues y el Abejarock.

Los laterales del stand incorporarán paneles de musgo artificial con pantallas integradas que mostrarán contenidos turísticos de Béjar y la comarca, además del uso de gafas de realidad aumentada para ofrecer experiencias inmersivas de los principales recursos turísticos y su entorno.

El alcalde, Antonio Cámara, asistirá a la feria mañana viernes y el sábado ya que tiene previstas varias reuniones de trabajo y actividades promocionales. Acudirá acompañado por el corredor Miguel Heras para participar en una radio comercial.

La agenda de actividades previstas será la siguiente:

Mañana, viernes

• 11:00 a 13:00 horas. – Ruleta de la suerte: participa y gana un recuerdo de Béjar. Para optar al premio, será necesario seguir las cuentas de Instagram @turismodebejar y @la_covatilla.

• 16:00 horas. – Grabación del Podcast Ingrávidos con Miguel Heras como invitado especial.

Sábado, 15 de noviembre

• A lo largo del día, la empresa Astroturismo Vía Argenta realizará actividades de observación con un monitor Starlight y un telescopio profesional, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de conservar y valorar el cielo nocturno como recurso turístico y ambiental.

• 11:00 horas: muestra de bordado popular serrano técnicas tradicionales de bordado en directo, en colaboración con el Ayuntamiento de Mogarraz.

• 16:00 a 20:30 horas: ruleta de la suerte: participa y gana un recuerdo de Béjar. Para optar al premio, será necesario seguir las cuentas de Instagram @turismodebejar y @la_covatilla.

Domingo, 16 de noviembre

• 14:00 horas: degustación y masterclass de calderillo bejarano.

