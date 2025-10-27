Béjar modifica su presupuesto prorrogado para incorporar 674.993 euros a la compra de un autobús y a maquinaria de limpieza También incorporará dos motos para la Policía Local . Se trata de los fondos que el Gobierno central aporta a la ciudad como participación en los impuestos del Estado.

Béjar ha acogido esta tarde del último lunes del mes de octubre el pleno ordinario con un primer punto de aprobación de actas, que ha sido aprobado con los votos a favor de PSOE, Tú Aportas, Vox y las dos no adscritas, pero las abstenciones de PP por asegurar no haber podido leer las actas en la plataforma municipal de acceso.

El segundo punto ha sido un dictamen de la comisión de Economía y Hacienda para aprobar un expediente de modificación de créditos por existencia de gastos sin capacidad de demora. Se trata de un crédito extraordinario por 674.900 euros que el equipo de Gobierno ha justificado como una medida para dar continuidad a los servicios públicos y atender las necesidades reales de la ciudad. El concejal de ese área, José Luis Rodríguez Celador, ha dado lectura a la propuesta para justificar esa modificación presupuestaria debido a la falta de previsión del anterior equipo de Gobierno con respecto a los servicios municipales, la existencia de compromisos sin presupuesto, la existencia de subvenciones con participación municipal sin partida para ello, el estado de suciedad de la ciudad con inexistencia de medios para afrontarla, el estado del autobús municipal y las sucesivas averías por lo que se necesitan fondo para uno nuevo, la falta de inversiones propias por la prórroga del presupuesto para mejorar la flota municipal y otras necesidades. «Esta modificación es una necesidad para reorientar los servicios», ha explicado. Para ello, se incorporar las cifras de 228.000 euros y 446.000 euros correspondientes a la participación en los tributos del Estado en varios años.

Las inversiones serán de 30.000 euros para dos motos para la Policía Local, adecuación de la fachada de parking de El Murallón propuesta por Olga García, concejala no adscrita, terrenos para ampliar el depósito de Fuentebuena, 7.000 euros para el vestuario de la plantilla de limpieza en los colegios, más de 8.000 euros en productos de limpieza, gastos de funcionamiento del Punto Limpio por 60.000 euros, dotación de 100.000 euros para incorporar maquinaria para la limpieza de las aceras y 25.000 euros más para un centro de recepción de turistas en El Bosque para facilitar las visitas desde la Puerta de la Justa. Además, también ha hablado el concejal de gastos de funcionamiento y personal de la escuela taller por aportación del propio Ayuntamiento, gastos para la UNED de más de 9.000 euros como también aportación municipal pendiente desde 2023, maquinaria de accesibilidad para el convento de San Francisco por 6.000 euros, 20.000 euros más para el espacio joven en la antigua plaza del mercado y 9.000 euros para celebraciones populares como la Cabalgata de Reyes por incorporación de nuevas entidades. Por otro lado, ha incluido también obras de cerramiento del campo de golf por 7.000 euros como acuerdo del anterior equipo de Gobierno con el club local, 15.000 euros para la promoción del tejido industrial tras reunión con la Agrupación de Fabricantes de la ciudad, 7.500 euros para la campaña de bonos de comercio también como aportación municipal de esa iniciativa, 19.000 euros para el alumbrado navideño debido a la firma del anterior equipo de Gobierno con respecto a esa mejora anual, 10.000 euros para elementos de transporte, 167.000 euros como partida más elevada para la adquisición de un autobús municipal, 20.000 euros para obras diversas, 13.800 euros para el proyecto de la helisuperficie, adecuación exterior e interior del bar de Valdesangil con parte municipal de 3.800 euros y, finalmente, el plan de medios de comunicación por 8.000 euros. El total de esas cifras supone un montante de 674.993,71 euros procedentes de la participación de Béjar en los tributos del Gobierno nacional «sin que nadie nos diga en qué invertirlo ni el color del Consistorio» ha concluido Rodríguez Celador.

Ante ese listado, la concejala no adscrita, Araceli Dorado, ha querido agradecer el reparto de esa modificación porque «es necesario» con especial hincapié al autobús municipal. Por su parte, Olga García, también no adscrita, ha afirmado que ha sido muy esclarecedora la intervención de Rodríguez Celador para poner luz a «ese caos» de gobierno del PP. «Es la gestión frente al desastre, las necesidades reales frente a la ilusión, por fin se trae algo importante, realizado en tiempo y forma. El autobús y las dos motos eran necesarias antes y siguen siéndolo ahora» ha afirmado para destacar también la compra del autobús y de maquinaria para la limpieza. En cuanto a Vox, Purificación Pozo ha destacado que va a aprobar esa modificación por ser acorde con su programa electoral. «Fortalece los servicios urbanos sin riesgos para las arcas municipales y pedimos transparencia y control con un compromiso para informar de forma periódica en las comisiones y el pleno. Con este voto a favor, demostramos que nuestras palabras en la moción de censura no quedan en promesas, sino que se traducen en hechos concretos. Es una muestra clara de nuestra prioridad por la seguridad ciudadana», ha afirmado para recordarle a Olga García que, en agosto, se presentaron cinco modificaciones de créditos y votaron desde la oposición en contra. «Mientras ustedes retrasaban las cosas con negativas, nosotros apoyamos las medidas alineadas a nuestro criterio y actuamos para hacer efectivo ese compromiso, pero continuaremos vigilando la gestión», ha concluido.

Por su parte, Luis Francisco Martín, por el grupo del PP, ha recordado al PSOE que gobernaron durante cuatro años y ha afirmado que su grupo votará a favor por ser unas medidas positivas para la ciudad. «Estamos un poco tontos y menos mal que han llegado ustedes al gobierno. Somos el equipo del PP que estamos aquí para mejorar la vida de los bejaranos. El autobús podía estar circulando por las calles si el primer día se hubiera votado que sí. Ustedes no querían que se hiciera nada para que se viera lo malos que éramos nosotros y los buenos que son ustedes. No pasaba nada si falta un documento, pero estamos aquí por el bien de la ciudad y ustedes por el bien de su partido. Si hubieran sido sensatos, hubieran votado a favor, pero no lo hicieron. Estos 674.000 son positivos y lo vamos a apoyar, ha concluido.

Javier Garrido, en el equipo de Gobierno por Tú Aportas, ha explicado que el PP presentaba al pleno mociones y era el «tú tira de Alejo Riñones y ya veremos cómo lo hacemos», ha asegurado.

De nuevo ha intervenido el concejal de Economía y Hacienda, José Luis Rodríguez, ha destacado que es difícil hablar cuando va a recibir los votos para avanzar en esa modificación presupuestaria. «No da igual que falte un informe porque las cosas no se hacen como un mercadillo. Hay que hacer un planteamiento serio con una valoración seria. Todos podemos meter la pata, pero hemos hecho un expediente limpio con dinero del Gobierno de España y a Pedro Sánchez, que tanto mencionan ustedes» ha afirmado. «Si vienen tratando de tapar un agujero, si vienen sin un presupuesto, sin un plan o para »poner algo y ya vemos«, no se puede hacer así. No les queda otra que votar a favor porque creemos que va en beneficio de la ciudad», ha concluido.

De nuevo, Purificación Pozo ha destacado que distan lustros entre su forma de proceder y la del nuevo equipo de Gobierno de Béjar y ha insistido que su partido votará a favor de todo lo que sea bueno para Béjar.

En respuesta, Luis Francisco Martín ha recordado que el Gobierno no da nada más allá de la participación de los bejaranos en los impuestos. «Si trajéramos un tema de este calado, hubieran votado que no. Me parece poco elegante a que diga que si falta un papel o no, pero si el expediente no estaba completo para que fuera perfecto ... era lo de menos porque lo importante era el autobús o el coche de la Policía. Sacamos dinero del sueldo del anterior alcalde para invertirlo.

Finalmente, Rodríguez Celador ha insistido en que la oposición rechazaba propuestas porque con motivo. «Han sido incapaces de hacer un presupuesto hablando con los grupos, muchas de las cosas que han ocurrido no hubieran ocurrido», ha finalizado. La modificación presupuestaria ha quedado aprobada por unanimidad de todos los asistentes.

RENUNCIA DE CONCEJAL

El pleno ha avanzado con otro punto del orden del día en el que se ha tratado la renuncia del concejal Kevin Blázquez debido a motivos laborales. El secretario ha asegurado que el siguiente de la lista es del PP es Luis García Castro, candidato número 9, tras recibir el escrito expreso con la renuncia de Ana María Nieto, candidata número 8.

Ampliar Antonio Cámara ha acompañado a Kevin Blázquez en su marcha del Ayuntamiento mientras aplaudían el resto de concejales. TEL

Kevin Blázquez ha aclarado que la renuncia se debe a motivos laborales por traslado a otra localidad a pesar de que seguirá viviendo en Béjar y ha asegurado es que lo mejor es que otra persona ocupe su lugar. «Entré con interés de hacer cosas por Béjar. Creo que hay pocas cosas para la gente de mi edad y quedan cosas pendientes como el parque de tirolina. Me gustaría pedir como súplica a este grupo de Gobierno que trabajen en el tema del tejido laboral industrial. Me veo obligado a desplazarme a otra localidad porque en Béjar falta trabajo. Es inviable encontrar trabajo aquí. Agradezco el trato agradable recibido ya que entré sin saber nada de política», ha afirmado. Después, Purificación Pozo ha querido expresar unas palabras de agradecimiento hacia Kevin Blázquez por su compromiso con la ciudad. También ha intervenido Luis Francisco Martín para agradecerle su incorporación al proyecto del PP en las elecciones de 2023 y su trabajo realizado en Turismo, colonias felinas y trato con los mayores. «Dejas un granito de buen hacer en Béjar», ha concluido. Por su parte, Javier Garrido, de Tú Aportas, también ha agradecido la prudencia y el saber estar de Kevin Blázquez. Finalmente, el alcalde, Antonio Cámara, ha deseado al concejal los mayores éxitos y le ha querido reconocer su permanencia en el cargo a pesar de haber tenido ganas de tirar la toalla y ha querido acompañarle en su salida del salón del pleno.

En cuanto a los informes sobre la actividad municipal en el último mes, el alcalde ha destacado que, de momento, la colección de obras de Mateo Hernández permanecerá en Béjar y también ha hablado de reuniones con el Patronato González Clemente, con la Red de Juderías, con representantes de CEOE Cepyme y con asociaciones para avanzar en la Cabalgata de los Reyes Magos.

MOCIÓN SOBRE LAS FACTURAS REPARADAS

En el punto de mociones, tan sólo ha presentado escrito el grupo municipal del PSOE con respecto a las facturas reparadas acumuladas. La primera medida ha sido una propuesta del PP para que se incorporen los años de 2021, 2022 y 2023 en ese informe que deben elaborar los técnicos municipales. La urgencia ha quedado aprobada por PSOE, Tú Aportas y las dos ediles no adscritas para seguir con el voto en contra del PP y la abstención de Vox.

José Luis Rodríguez Celador ha dado lectura a la moción escrita por el PSOE y ha propuesto:

1. Instar a los Servicios Económicos Municipales a elaborar, con carácter inmediato, un informe completo que recoja todas las facturas correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025 reparadas por la Intervención por falta de contrato o procedimiento de adjudicación válido, tanto si han sido abonadas como si permanecen pendientes de pago.

2. Requerir a los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Béjar que procedan, en nombre del propio Ayuntamiento, a formular denuncia o comunicación formal ante el Juzgado de Instrucción y el Ministerio Fiscal, aportando la documentación e informes jurídicos y de Intervención que resulten pertinentes, a fin de que se investiguen los hechos y se determinen las posibles responsabilidades administrativas, contables o penales.

3. Recordar a todas las autoridades y funcionarios municipales su obligación legal de comunicar cualquier irregularidad de la que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones, conforme al artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

4. Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente para que, en nombre del Ayuntamiento de Béjar, designe la representación letrada o jurídica que se estime necesaria para garantizar la defensa de los intereses municipales y la salvaguarda de la legalidad pública.

En el turno de intervenciones, Araceli Dorado ha asegurado que la petición realizada por Luis Francisco Martín para incluir los años 2021, 2022 y 2023 es una manera de poner en duda la gestión del PSOE durante ese mandato. «Se presentó una denuncia en la que obligaron a Olga García a presentarla. Además, ha explicado que el peligro de una factura sin contrato es que se puede pagar por cantidades que no sean reales. »No se puede consentir y más cuando se está hablando de más de un millón de euros«, ha concluido. Por su parte, Olga García ha explicado que es «de una gravedad extrema» lo que ha sucedido en cuanto a las facturas reparadas. «Me parece grotesco que quiera incorporar las facturas de los años en que gobernó Antonio Cámara. Puedo entender que, en el día a día de un Ayuntamiento, nos puede pasar a cualquiera tener una factura reparada. Estoy segura que no les ha dicho la verdad a sus compañeros, pero lo más gordo es que quien firma las facturas reparadas es el alcalde y usted delegó para repartir la culpa», ha detallado. En su segundo intervención, ha acusado a Luis Francisco Martín de lanzar mentiras y más mentiras y también, de cuestionar el trabajo de los funcionarios para finalizar lamentando que todos los que le han seguido carguen con ese asunto.

La portavoz de Vox, Purificación Pozo, ha querido dar respuesta a las acusaciones en cuanto a su gestión. «No podía haber pausa ni demora en algunas gestiones. Reiteramos que el objetivo de nuestra gestión fue priorizar el servicio incluso asumiendo riesgos. No son sinónimo de culpa política, sino que la intervención municipal practica su control fiscal y presupuestario como corresponde», ha afirmado para añadir que se trataba de una anticipación del servicio como prioridad en la gestión. «Cuando la oposición en aquel momento decidió obstaculizar la gestión, debe reconocerse que ello dificultó que proyectos y servicios se desarrollaran con la celeridad necesaria. Si hubiera responsabilidad, las asumiremos, pero no aceptamos que se omita que las dificultades procedían de bloqueos institucionales al que ustedes sometían a este ayuntamiento» ha añadido. «No todos los reparos implican actos ilícitos sino documentación incompleta u otros aspectos formales. Las cuentas anuales deben someterse antes del 1 de junio a la Comisión Especial de Cuentas, es decir, estamos en un sistema de control político. Es imprescindible separar la acción de gobernar de la tramitación y de la intervención de la oposición» ha defendido para confirmar: «En Vox, actuamos con la convicción de que se debía dar el servicio. Un matiz importante: la legislación acepta que se adopten medidas urgentes para garantizar el servicio al ciudadano y nuestras decisiones estaban dentro del marco legal». «Cuando alguien habla de facturas con reparo, debemos preguntarnos si fue una actuación para un servicio concreto o si se hizo con partida presupuestaria, entonces es una gestión política para Béjar, que puede dar origen a reparos administrativos. No enfanguemos más el Ayuntamiento. Si la oposición hubiera apoyado, los proyectos de hoy ya estarían realizados», ha concluido su primera intervención. En la segunda, se ha dirigido a Rodríguez Celador para asegurar que el contrato de Halloween era menor y, en opinión de Pozo, es una agenda previsible. Se ha preguntado entonces si esa factura será reparada para zanjar ese asunto.

Por su parte, Luis Francisco Martín ha defendido que este asunto de las facturas para llevarlas al juzgado busca desprestigiar al PP. «Ustedes han querido judicializar la vida normal de la ciudad. Díganme qué contrato está mal hecho. Elena Martín Vázquez mandó pagar 2.5 millones de euros al matadero y los servicios municipales lo pararon. Hemos hecho licitaciones que han quedado desiertas y eso suponía dejar de hacer el calderillo, por ejemplo. Usted también ha hecho una gestión de un asunto que tendrá que ir reparado. No hay ninguna irregularidad en nuestra gestión», ha explicado. Además, ha recordado que siempre ha habido reconocimientos extrajudiciales de deuda por impago de servicios prestados por empresas y les ha acusado de ensuciar y por crispar la sociedad. «No hay nada, no va a pasar nada. Si va al juzgado, va a retrasar el trabajo y se va a quedar en una falta administrativa pero ¿qué va a pasar con nuestra imagen?» se ha preguntado para solicitar después que ese asunto se quedara sobre la mesa. En su segunda intervención, ha pedido respeto para Purificación Pozo y el resto de compañeros y ha recordado a Javier Garrido que contrató unos coches sin contrato porque eran necesarios para que subiera el personal y a Rodríguez Celador por la compra de ordenadores para un taller de empleo sin contrato. «Están rizando el rizo para enturbiar la gestión de este equipo de Gobierno. Había muchas facturas reparadas y nosotros levantamos la mano por respeto a la institución y al trabajo de los concejales. Si no pasa nada, ¿nos pedirán disculpas?», ha concluido.

El alcalde, Antonio Cámara, ha querido destacar que la moción habla de facturas «sin contrato» y ha avanzado que no encontrará ni una factura sin contrato durante su pasado mandato y en el futuro. Así lo ha explicado en su defensa y ha defendido a su excompañera, Elena Martín, para aclarar que esa inversión llegó por una sentencia judicial.

Sobre este asunto, Javier Garrido también ha explicado que existen más de 400.000 euros de facturas sin contrato y ha recordado que levantar un reparo «no es una decisión menor, es un acto excepcional. »Ese acto excepcional debe justificarse con hechos extraordinarios. Saltarse un paso, no debe ser convalidado levantando el reparto. La norma se podría incumplir si hay una urgencia o una necesidad y no se trata de obstaculizar la gestión, sino de que se hagan las cosas como marca la ley«, ha asegurado.

En su respuesta, José Luis Rodríguez Celador ha insistido en que las tramitaciones se pueden hacer bien y en la idea de que el dinero del Ayuntamiento es «de todos». «Si existe indicio de una situación irregular, nuestro deber es denunciarlo. Ha pedido Luis Francisco Martín que metamos las facturas de los años anteriores, pero usted le facilitó montañas de facturas al asesor para que las estudiara una a una y dijeron que iban a ir a la Fiscalía Anticorrupción a poner 417 denuncias», ha defendido para asegurar, también, que no existe ningún nombre en esa moción. «Está claro que hay irregularidades y tenemos la obligación de ir al juzgado a decirlo. No ponemos nombres, solamente decimos a los Servicios Económicos lo que hay», ha concluido.

El alcalde, Antonio Cámara, ha intervenido para dejar claro que tiene sendos puestos en el Ayuntamiento y la Diputación sin retribuciones para pedir, además, mayor brevedad en las intervenciones y asegurar que la mejor manera de probar que no hay irregularidades es, precisamente, acudir a la Justicia para que se manifieste sobre ello.

José Luis Rodríguez Celador ha cerrado el debate que ha dado paso a una votación en la que han aprobado la medida PSOE, Tú Aportas y las dos ediles no adscritas, con los votos en contra del PP y dos abstenciones de Vox.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Araceli Dorado ha preguntado por el posible retraso del telesilla tras ser impugnado el pliego para reparar ese remonte y si se podría tomar alguna acción legal sobre esa demora.

Olga García ha lanzado un ruego sobre las colonias de gatos y los voluntarios que les alimentan y ha trasladado la petición de los vecinos de la carretera de Aldeacipreste para la instalación de una parada de autobús.

Por el partido Vox, Purificación Pozo también ha hablado sobre La Covatilla y ha presentado un ruego para pedirles transparencia en cuanto a la gestión de la estación de esquí en temas como el telesilla o los terrenos que invaden fincas privadas. Por su parte, Jonathan Sánchez ha pedido una auditoría sobre ese servicio desde 2019 o desde su municipalización en 2014. «Un negocio así no debería ser gestionado por un Ayuntamiento», ha defendido.

Por el PP, Javier Hernández ha hablado de la convocatoria de plazas de la Policía Local y ha defendido que nadie le obligó a firmar esas reparaciones. Además, ha pedido expresamente al equipo de Gobierno que lleve al Juzgado el asunto de las facturas reparadas para esclarecer la situación si aprecia cualquier irregularidad. Rubén Martín ha hecho referencia sobre una posible reunión de la mesa colectiva de los trabajadores y sobre el convenio pendiente de 2010, sobre la situación de los bomberos y si se va a convocar la plaza pendiente de cubrir en la plantilla de bomberos. Luis Francisco Martín ha pedido que no se culpe a la oposición de frenar el arreglo del telesilla porque trata de garantizar la seguridad de los esquiadores. También ha preguntado por las ordenanzas municipales, sobre la licitación de la limpieza de los colegios y la subida de la tasa de la basura aprobada por el Gobierno central.

RESPUESTAS DEL ALCALDE

Sobre el telesilla, el alcalde Antonio Cámara ha asegurado que el PP ha pedido la paralización de la reparación y ha afirmado que la documentación ha sido remitida al Consejo Consultivo para su dictamen. Con respecto a las propuestas de Olga García, ha recibido con agrado la petición de la parada de autobús para los vecinos de la carretera de Aldeacipreste y sobre las colonias felinas. En respuesta a Purificación Pozo, Antonio Cámara ha matizado que ha hablado de dos cables distintos y que ya está solventado ese asunto. También ha hablado sobre el avance del Plan de Reindustrialización y ha afirmado que la comisión de seguimiento descartó el proyecto de deslizador, pero Luis Francisco Martín ha intervenido fuera de su turno para matizar que eso era mentira. Con respecto a la auditoría desde 2019 o desde 2014 solicitada por Jonathan Sánchez, Cámara ha matizado que la nieve no es el futuro de La Covatilla y ha mencionado a otras estaciones gestionadas por diputaciones provinciales. Sobre la convocatoria de empleo de la Policía, ha confirmado que ha sido de nuevo paralizado y ha recordado que no hubo convocatoria en 2024.

Con respecto a la presentación en la Fiscalía sobre las facturas sin contrato, Cámara ha manifestado que todas las facturas deben estar sustentadas por un relación contractual entre el Ayuntamiento y las empresas. «Cuando haya un contrato, no les puedo decir que tengamos que ir a un juzgado», ha afirmado. En ese punto, Javier Hernández ha vuelto a mostrar el contrato de los Carnavales para acusar, también, al alcalde de mentir.

Antonio Cámara también ha hablado que no existe convenio de colaboración con Diputación de Salamanca ni existe pago de retenes desde abril. Con respecto a las plazas, ha afirmado que el Ayuntamiento no tiene competencias sobre la plantilla de Bomberos y que el equipo de Gobierno ha iniciado el proceso para la negociación colectiva de cara al convenio y para licitar la limpieza de los colegios.

De nuevo el telesilla ha servido para enfrentar de nuevo a PSOE y PP con voces entre Antonio Cámara y Luis Francisco Martín. Para dar por finalizada la sesión con intervención de personas del público también sobre La Covatilla.