Béjar modernizará los grados de textil en FP mediante un nuevo aula con tecnologías punteras El centro integrado acoge ya las obras con una subvención de 50.000 euros. El alumnado sube a los 220 estudiantes a falta del cierre del plazo de matrícula extraordinaria.

Antonio Zaballos, director del centro integrado de FP, en las obras del nuevo aula para los ciclos de textil.

Miércoles, 24 de septiembre 2025

El centro integrado de Formación Profesional en Béjar modernizará la oferta educativa de los grados medios y superior en textil gracias a la puesta en marcha de un nuevo aula con tecnología puntera.

Esa mejora es posible gracias a una subvención de 50.000 euros con la que ya trabaja en la planta superior del edificio histórico para habilitar una amplia zona equipos modernos. Se trata de un espacio denominado «ateca», que significa aula de tecnología aplicada.

El centro integrado suma así un segunda clase tecnológica ya que contaba con una anterior para los estudios de electricidad y electrónica. Las obras deberán estar concluidas de cara al mes de diciembre por lo que los alumnos de textil podrán estrenar los equipos en este curso académico.

«Vamos a incorporar la tecnología punta aplicada al sector textil mediante la adecuación de unas aulas y con presupuestos para la incorporación de nuevas máquinas que aportarán un valor añadido y una mayor matrícula para el centro», ha explicado el director, Antonio Zaballos.

En cuanto al proceso de matrícula, ha explicado que el alumnado ronda los 220 estudiantes en una cifra que podría subir hasta las 240 personas una vez finalice la matriculación extraordinaria abierta debido a las plazas vacantes en algunos ciclos.

Además, el claustro ha aumentado con un nuevo docente por lo que trabajan en el centro un total de 27 profesores para impartir las tres familias profesionales como son electricidad y electrónica, administración y finanzas junto con textil, confección y piel con ciclos de grado medios y superior. Cuenta, por tanto, con doce grupos de alumnos a mayores del máster en robótica colaborativa.

Y con respecto a la procedencia de los alumnos, aproximadamente el 20 o 25 por ciento proceden de localidades fuera de Béjar como es el caso de los ciclos de electricidad y textil. En este sentido, el director ha destacado que se trata de la llegada de alumnos es un aspecto positivo tanto para el centro como para la ciudad.

EL DETALLE

FERIA DE LA BIENVENIDA, HOY

El pabellón municipal Sierra de Béjar acogerá hoy la Feria de la Bienvenida para los estudiantes que cursarán sus estudios en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial. Será a partir de las 12:00 horas con expositores de distintas áreas universitarias y de colectivos locales.