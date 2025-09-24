Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antonio Zaballos, director del centro integrado de FP, en las obras del nuevo aula para los ciclos de textil. TEL

Béjar modernizará los grados de textil en FP mediante un nuevo aula con tecnologías punteras

El centro integrado acoge ya las obras con una subvención de 50.000 euros. El alumnado sube a los 220 estudiantes a falta del cierre del plazo de matrícula extraordinaria.

TEL

Béjar

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 06:30

El centro integrado de Formación Profesional en Béjar modernizará la oferta educativa de los grados medios y superior en textil gracias a la puesta en marcha de un nuevo aula con tecnología puntera.

Esa mejora es posible gracias a una subvención de 50.000 euros con la que ya trabaja en la planta superior del edificio histórico para habilitar una amplia zona equipos modernos. Se trata de un espacio denominado «ateca», que significa aula de tecnología aplicada.

El centro integrado suma así un segunda clase tecnológica ya que contaba con una anterior para los estudios de electricidad y electrónica. Las obras deberán estar concluidas de cara al mes de diciembre por lo que los alumnos de textil podrán estrenar los equipos en este curso académico.

«Vamos a incorporar la tecnología punta aplicada al sector textil mediante la adecuación de unas aulas y con presupuestos para la incorporación de nuevas máquinas que aportarán un valor añadido y una mayor matrícula para el centro», ha explicado el director, Antonio Zaballos.

En cuanto al proceso de matrícula, ha explicado que el alumnado ronda los 220 estudiantes en una cifra que podría subir hasta las 240 personas una vez finalice la matriculación extraordinaria abierta debido a las plazas vacantes en algunos ciclos.

Además, el claustro ha aumentado con un nuevo docente por lo que trabajan en el centro un total de 27 profesores para impartir las tres familias profesionales como son electricidad y electrónica, administración y finanzas junto con textil, confección y piel con ciclos de grado medios y superior. Cuenta, por tanto, con doce grupos de alumnos a mayores del máster en robótica colaborativa.

Y con respecto a la procedencia de los alumnos, aproximadamente el 20 o 25 por ciento proceden de localidades fuera de Béjar como es el caso de los ciclos de electricidad y textil. En este sentido, el director ha destacado que se trata de la llegada de alumnos es un aspecto positivo tanto para el centro como para la ciudad.

EL DETALLE

FERIA DE LA BIENVENIDA, HOY

El pabellón municipal Sierra de Béjar acogerá hoy la Feria de la Bienvenida para los estudiantes que cursarán sus estudios en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial. Será a partir de las 12:00 horas con expositores de distintas áreas universitarias y de colectivos locales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Juicio a un empresario de Guijuelo por la amputación de un dedo de un obrero mientras pintaba una nave
  2. 2 La Fiscalía pide casi 10 años para un funcionario de Topas por someter sexualmente a una reclusa cada semana en el economato del penal
  3. 3 La Guardia Civil de Salamanca trabaja en el accidente que ha cortado la A-62
  4. 4 Julio Norte, grave: este es el escalofriante parte médico tras la cornada de San Agustín de Guadalix
  5. 5 Condenado el alcalde del Pedroso, Ángel Luis Portilla, por encañonar a otro hombre al tiempo que le gritaba «te voy a matar»
  6. 6 La verdadera sorpresa del vacuno
  7. 7 Las primeras palabras de Julio Norte desde el hospital: «Que nadie dude que volveré a ponerme en el mismo sitio»
  8. 8 Mañana complicada en Salamanca: tres accidentes en menos de una hora
  9. 9 Mañana negra en las carreteras salmantinas: quinto accidente con heridos en la A-66 tras el choque de un coche con un camión
  10. 10 El pueblo salmantino que prepara la construcción de 20 nuevas viviendas en una antigua granja

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Béjar modernizará los grados de textil en FP mediante un nuevo aula con tecnologías punteras

Béjar modernizará los grados de textil en FP mediante un nuevo aula con tecnologías punteras