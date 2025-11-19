Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la producción de nieve en la zona de Debutantes en la estación de esquí bejarana. COVATILLA

Béjar inicia la producción de nieve en la zona de Debutantes gracias a la ola de frío polar

La plantilla de personal trabaja para aumentar los espesores en esa zona con la vista puesta en la apertura el próximo 5 de diciembre.

TEL

Béjar

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:18

Comenta

La llegada de una masa de aire polar a la península ibérica ha permitido al Ayuntamiento de Béjar encender los cañones de nieve para cubrir algunos tramos en la zona de Debutantes.

La estación de esquí de La Covatilla empieza a cubrirse de blanco con la mirada puesta en el inicio de la temporada de cara al próximo 5 de diciembre.

El concejal delegado de la estación, Javier Garrido, ha avanzado este miércoles que la producción de nieve seguirá cuando se produzcan las condiciones de frío y poca humedad, tal y como está previsto esta semana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 En el banquillo de los acusados por destrozar un coche en Villoruela y dar una paliza a dos viandantes por recriminarles su acción
  2. 2 Las cabañuelas alertan de lo que nos espera los próximos días: «Por San Andrés si llueve y hace viento...»
  3. 3 «Nuestra actuación fue determinante para salvarle la vida, según los sanitarios»
  4. 4 Un incendio en Ledesma obliga a desalojar una vivienda de madrugada
  5. 5 Activada la fase de alerta por nevadas en tres provincias de Castilla y León
  6. 6 Una menor atendida tras desplomarse por encontrarse mareada en la Avenida de La Aldehuela
  7. 7 «Todo el mundo me lo pregunta, pero me veo incapaz de decidir»
  8. 8 La maestra salmantina que no quiso ni hacerse una foto con su cita en 'First Dates': Â«Me da cosaÂ»
  9. 9 Detenido tras una persecución a la carrera por varias calles de la ciudad después de robar en el interior de un coche
  10. 10 Hallan a un octogenario que había desaparecido en la zona del Polvorín del barrio de Tejares

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Béjar inicia la producción de nieve en la zona de Debutantes gracias a la ola de frío polar

Béjar inicia la producción de nieve en la zona de Debutantes gracias a la ola de frío polar