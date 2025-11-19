Béjar inicia la producción de nieve en la zona de Debutantes gracias a la ola de frío polar La plantilla de personal trabaja para aumentar los espesores en esa zona con la vista puesta en la apertura el próximo 5 de diciembre.

Imagen de la producción de nieve en la zona de Debutantes en la estación de esquí bejarana.

La llegada de una masa de aire polar a la península ibérica ha permitido al Ayuntamiento de Béjar encender los cañones de nieve para cubrir algunos tramos en la zona de Debutantes.

La estación de esquí de La Covatilla empieza a cubrirse de blanco con la mirada puesta en el inicio de la temporada de cara al próximo 5 de diciembre.

El concejal delegado de la estación, Javier Garrido, ha avanzado este miércoles que la producción de nieve seguirá cuando se produzcan las condiciones de frío y poca humedad, tal y como está previsto esta semana.