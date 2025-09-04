Béjar incentiva las compras en comercios locales entre los más jóvenes Treinta establecimientos participan este año en la campaña del bono rural, que está abierta también a mayores de 14 años. Se pueden recoger desde el martes a las 09:00 horas en el convento de San Francisco.

La Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Béjar han puesto ya en marcha la campaña del bono rural en el que se trata de incentivar el consumo en los comercios minoristas locales, pero con especial atención, en esta edición, a los más jóvenes para realicen sus compras en las tiendas de la ciudad.

La directora general de Comercio y Consumo, María Petit, ha visitado este jueves el Consistorio para anunciar esa iniciativa con la concejala de Comercio, Rosa Torres, y la técnico Mari Ángeles Cembellín.

El plazo de inscripción finalizó el pasado martes y la campaña contará con la participación de treinta comercios, es decir, cuatro más que en el año 2024 como primera edición. Se trata de tiendas y establecimientos de alimentación, libros, electrodomésticos, ferretería, calzado, ropa y joyas, entre otros. La iniciativa parte del Gobierno regional en colaboración con el Consistorio y aportarán 22.500 y 7.500 euros, respectivamente, para que los bejaranos realicen sus compras en la ciudad.

Como novedad, el Ayuntamiento ha ampliado la edad hasta los 14 años para que los jóvenes opten por las compras presenciales en lugar de vía Internet. María Petit ha apoyado esa medida tanto en la ampliación de la edad de los participantes como en las fechas elegidas. «Desde la Junta impulsamos las medidas que hacen los ayuntamientos y las diputaciones, pero es muy importante incentivar que los jóvenes compren en el comercio local para que enti» en una campaña que coincide con la vuelta al colegio y el regreso de las vacaciones del verano con muchos gastos para las familias. «Si desaparecen esos comercios de proximidad, desaparecerán esos puestos de trabajo en detrimento de la población», ha afirmado María Petit.

Por otro lado, ha hablado de otras subvenciones existentes como el cheque de comercio rural para los pueblos pequeños de hasta 200 habitantes así como para centros de ocio con hasta 3.000 euros o para la compra de transporte hasta 5.000 euros en localidades de hasta 1.000 habitantes y para reformas y obras en los municipios.

Entre los requisitos, destaca que cada usuario deberá acudir al convento de San Francisco para recoger los bonos a partir del próximo martes, 9 de septiembre, de 09:00 a 14:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Tan sólo podrán recoger bonos presentado su propio DNI y un máximo de cinco por persona. Se repartirán 3.000 bonos de 10 euros para compras mínimas de 20 euros.

No participa ningún comercio de las pedanías.