Béjar frena el traslado de obras de Mateo Hernández a Madrid y abre vías para impulsar su legado El actual equipo de Gobierno negocia la colaboración con el museo Reina Sofía

El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Béjar ha logrado frenar el traslado de obras desde el museo Mateo Hernández al centro Reina Sofía en Madrid.

La voz de alarma saltó hace un mes cuando fue dada a conocer la solicitud de una serie de obras, sin concretar por parte del museo Reina Sofía, para impulsar la difusión del legado del escultor bejarano en Madrid. Las negociaciones fueron iniciadas por el anterior equipo de Gobierno, que se reunió con el director del museo Reina Sofía en julio, y tras la moción de censura, el actual gobierno estableció contacto con ese museo para aclarar ese intercambio.

Las conversaciones entre el Ayuntamiento de Béjar y la dirección del museo han dado como resultado dos conclusiones, tal y como explicó ayer el alcalde, Antonio Cámara.

La primera es que las obras continuarán en el museo bejarano en lugar de ser trasladadas a Madrid para su exposición en el museo Mateo Hernández. Para ello, será necesario primero la finalización de los trabajos de modernización, que comenzaron en enero de 2024 y, de momento, no han permitido la reapertura de ese espacio. Por tanto, queda pendiente la musealización tras las obras y la inauguración por parte de las autoridades, si bien ese acto llegará después de la celebración del 75 aniversario del fallecimiento del escultor.

La segunda conclusión lanzada ayer por el alcalde es que el equipo de Gobierno abrirá nuevas vías de colaboración con ese espacio madrileño en base a la propuesta de relanzar la obra de Mateo Hernández. En este sentido, Cámara explicó que el objetivo es que el museo Reina Sofía sea un referente también en Béjar en los próximos meses.

«Para Béjar es una oportunidad más de apertura dentro del mundo de la cultura y del conocimiento al contar con ese museo nacional. Veremos cómo podemos ir plasmando esa idea porque va a ser algo muy beneficioso para Béjar», aseguró el alcalde.