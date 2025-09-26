Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

David Pérez y Abel Ruiz, en la firma del convenio entre el Béjar y el Alavés.

El Béjar firma un convenio con el Alavés para fichar jugadores

Béjar

Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:17

El Béjar Industrial ha firmado un convenio con el Deportivo Alavés para fomentar el fichaje de jugadores y, también, compartir información, metodologías, instalaciones y asesorías.

La firma del acuerdo ha tenido lugar en la ciudad deportiva José Luis Compañón en la ciudad de Vitoria con presencia del presidente del Béjar, David Pérez, y Abel Ruiz como representante del Alavés.

Ese acuerdo es fruto de las buenas relaciones que mantienen ambos clubes y que surgieron en 2024 cuando precisaron las instalaciones del Béjar para un entrenamiento por parte del Alavés femenino para competir en Huelva.

En cuanto a los beneficios que el Béjar obtendrá con ese acuerdo, el presidente local ha asegurado que: «Supone tener un referente de primera división y que los chicos del Béjar tengan donde mirarse y una referencia para saber que tiene un equipo que está siguiendo la trayectoria de los pequeños. También para los padres, que saben que tienen ese club, que además ayudará en la formación y en la experiencia al servicio del Béjar».

Finalmente, David Pérez ha comentado que: «Si hay algún muchacho que despunta, le están mirando ojeadores del Alavés. También servirá para la cesión de algún jugador del Alavés al Béjar para seguirse formando en la ciudad».

