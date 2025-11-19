Béjar debatirá en pleno si pide a Defensa los históricos cañones de Víctor Gorzo La iniciativa para su entrega parte de las dos concejalas no adscritas a través de una moción. Defienden reclamar al ministerio las piezas guardadas en el museo del Ejército en Toledo. Fueron fundidas por el herrero bejarano y empleadas en la defensa de la ciudad durante la Revolución de 1868

La asociación Béjar 68 gestionó en 2018 una visita extraordinaria al Museo de Defensa, donde están guardados los cañones de Víctor Gorzo.

TEL Béjar Miércoles, 19 de noviembre 2025, 06:30 Comenta Compartir

El pleno del Ayuntamiento de Béjar previsto para este lunes debatirá la posibilidad de reclamar al Gobierno central los cañones del herrero bejarano Víctor Gorzo, que están guardados en el Museo del Ejército en la ciudad de Toledo.

La iniciativa ha partido de las concejalas no adscritas, Olga García y Araceli Dorado, mediante una moción que será debatida en la sesión prevista para las cinco de la tarde. En el escrito, defienden que su objetivo es que esas piezas regresen a Béjar «en depósito o cesión permanente» para ser expuestas a modo de recuerdo del papel de la ciudad en la Revolución Gloriosa de 1868. Además, pretenden también rendir homenaje a Gorzo y a los bejaranos que «defendieron la libertad frente a las tropas isabelinas».

Por todo ello, Araceli Dorado y Olga García solicitan al Ayuntamiento que se pongan el contacto con el Ministerio de Defensa y el Museo del Ejército para formalizar una solicitud, que iría acompañada de una memoria histórica y técnica sobre la relevancia de las piezas y las condiciones adecuadas para su exposición en la ciudad.

La petición va más allá ya que, a mayores, quieren implicar a asociaciones culturales, colegios, institutos y entidades locales en el conocimiento de ese episodio histórico mediante un ciclo de actividades divulgativas sobre la Revolución de 1868 y la figura de Víctor Gorzo. Es, para Araceli Dorado, «un acto de justicia histórica y una oportunidad para fortalecer la identidad y el atractivo cultural y turístico de Béjar».

Preguntado el equipo de Gobierno formado por PSOE y Tú Aportas sobre este asunto, ha preferido aplazar su postura hasta la sesión plenaria sin avanzar si está dispuesto o no a gestionar con el Gobierno central, también socialista, esa petición de las no adscritas.

Ampliar Imagen de los cañones obra del escultor bejarano Ricardo Martín Vázquez. TEL

Artillería clave en la defensa de Béjar en los hechos históricos de la Revolución Gloriosa

Si hay una fecha importante en la historia de Béjar es el 28 de septiembre de 1868 en el marco de la Revolución Gloriosa, que dio paso al Sexenio Democrático hasta 1974. Fue un periodo de profundos cambios en España, que afectaron sobremanera a todo el país.

Esa contienda puso a la ciudad de Béjar en el mapa de la historia y marcó el destino de la ciudad ya que los bejaranos se unieron para frenar al ejército y al día siguiente, se proclamó la abdicación de la reina dando por finalizada la revolución en la ciudad. Varios fueron los escenarios de la guerra como la actual 28 de septiembre, conocida como la barricada de Campo Pardo, la Puerta de Ávila, La Corredera y la calle Libertad. Precisamente, en la parte inferior de ese tramo tuvo lugar el fusilamiento final, en el que fallecieron entre diez y quince personas, aunque se salvaron otras tantas.

Allí, existe en la actualidad un monumento a los cañones del herrero bejarano Víctor Gorzo obra del escultor y pintor bejarano Ricardo Martín Vázquez el 28 de septiembre de 1994. Tiene un peso de 7.500 kilos de acero que fueron moldeados para representar los cañones que Gorzo fundió hace 157 años.

Según recuerdan historiadores como Carmen Cascón, que participó en la conmemoración del 150 aniversario de la Revolución Gloriosa en 2018, el nombre real del herrero era Víctor Gaté y tenía origen francés si bien pasó su infancia en Béjar. Tuvo la destreza de fundir los cañones con los que se defendió Béjar en esa contienda.

«Se fabricaron con restos de la maquinaria de hierro fundido procedente de la fábricas textiles. Se fundieron a escondidas y muy rápidamente en la fragua de Isidro García Crego ubicada en La Corredera», ha explicado Carmen Cascón para añadir que Víctor Gorzo fue concejal y alcalde en Béjar y falleció en la ciudad con más de 80 años. Además, ha recordado: «Hay un dato muy interesante de uno de los fallecidos en septiembre de 1868 que se llamaba Felipe González, alias 'El Colorao'. Murió porque le estalló la metralla del cañón ubicado en Campo Pardo».

Con motivo de ese aniversario, surgió la asociación Béjar 68 que organizó en mayo de 2018 un viaje al Museo del Ejército en Toledo para ver los cañones originales. Se trata de cuatro piezas de las que dos fueron creadas a partir de ejes de máquinas textiles y otras dos de menor tamaño hechas de madera, reforzadas con hierro y dotadas con ruedas.

Esa asociación explicó en su día que los cañones fueron fundidos entre los días 24 y 25 de septiembre de 1868 por un grupo de herreros, Víctor Gorzo entre ellos, para recibir al ejército en su intento por asaltar Béjar el día 28 de septiembre. Los cañones fueron requisados por las autoridades militares para su exposición en un parque de artillería de Valladolid, y en septiembre de 1876 incorporarse al Museo del Ejército. En la actualidad, los cuatro cañones permanecen en los almacenes de artillería ubicados en el Alcázar de Toledo. Una de las piezas quedó expuesta en el zaguán del Ayuntamiento de Béjar durante 30 años hasta que fue reclamado en 2010 por el museo toledano.

La petición lanzada por las concejalas no adscritas no es la primera que se produce en Béjar ya que, con anterioridad, el alcalde de Béjar en los años 80, Juan Belén Cela, ya se interesó por solicitarlos para que se expusieran en la ciudad, según ha añadido Carmen Cascón.