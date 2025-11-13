Béjar cubre la demanda de pisos tras la subida de estudiantes en Ingeniería La Universidad aparca, por el momento, la residencia del Instituto Cuerpo de Hombre. El rector Juan Manuel Corchado visita la Escuela, que tiene un 27 % más de alumnos. Mantiene la apuesta de duplicar el alumnado y aumentar los grados en la ciudad textil.

Imagen de alumnos de India, Perú, República Dominicana y España en una de las alumnas de la Escuela de Ingeniería ayer durante la visita del rector de la Universidad.

Las peticiones de alojamiento realizadas desde la Escuela de Ingeniería de Béjar a la sociedad local han permitido cubrir la demanda de pisos para estudiantes tras la subida del alumnado registrada en este curso académico 2025-2026.

Así lo ha manifestado esta mañana de jueves el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, en la visita que ha realizado a la Escuela de Ingeniería para conocer su estado actual. Corchado ha recorrido distintas zonas del edificio de la Escuela y, también, ha mantenido una reunión con alumnos y profesores. En el laboratorio habilitado en los últimos cursos, ha destacado el aumento del número de alumnos en un 27 por ciento en primera matrícula, un 10 por ciento más que en los campus de Ávila y Zamora.

Ese incremento del alumnado requirió en su día un llamamiento de la Escuela de Ingeniería para que los particulares pusieran a disposición del centro pisos vacíos para dar alojamiento a los estudiantes. De momento, la demanda está cubierta y queda aparcado el proyecto para habilitar la residencia del Instituto Río Cuerpo de Hombre como alojamiento para estudiantes debido, también, a la fuerte inversión que precisa. «La sociedad de Béjar se ha volcado en el proyecto de Universidad, que también es un proyecto de ciudad. De forma altruista y privada, han decidido poner pisos y habitaciones a disposición de nuestros estudiantes», ha asegurado Juan Manuel Corchado para añadir que seguirá el trabajo con agentes sociales como la Cámara de Comercio y asociaciones vecinales.

Por otro lado, el rector de la Universidad mantiene vigente su apuesta por duplicar el número de alumnos en los próximos años en la Escuela de Ingeniería así como ampliar la oferta formativa con más grados, másteres y doctorados de forma paulatina como Veterinaria en Salamanca.

MEJORAS DE FUTURO: MÁS OFERTA DE GRADOS Y UN NUEVO CENTRO TECNOLÓGICO

El rectorado de la Universidad de Salamanca mantiene su ruta para avanzar en la modernización de los servicios, la oferta educativa y las instalaciones de la Escuela de Ingeniería y, por ello, promoverá inversiones de distinto calado.

En concreto, Juan Manuel Corchado ha hablado este jueves de habilitar un laboratorio para la nueva titulación de Mecatrónica y seguir potenciando la Escuela con otro centro tecnológico ya que el inaugurado este mismo año está casi lleno. En este sentido, el director de la Escuela, Alejandro Reveriego, ha afirmado que se habilitarán más espacios en ese centro para llegar al cien por cien de su ocupación en enero con un total de diez empresas. «La parte de innovación y emprendimiento ha traído a ocho empresas a fecha de hoy, donde están nuestros estudiantes trabajando y realizando prácticas junto con profesores de la Universidad. Esto va a posicionar a Béjar cada vez más en el contexto de la Ingeniería unido al proyecto de ciudad, que se involucre», ha destacado Corchado.

Con respecto a los nuevos títulos, cabe la posibilidad de que se incorpore una titulación vinculada a la disciplina deportiva. Se trata de una propuesta y el rector se ha mostrado prudente para evitar hablar de ella hasta que esté confirmada.

«Vamos a facilitar que los estudiantes de Béjar puedan acceder a más grados y puedan estabilizarse en la ciudad creando las infraestructuras necesarias para facilitar el teletrabajo como apuesta para asentar población», ha asegurado. Esa mejora se realizará con nuevas titulaciones, pero también dotando a esta escuela de «una mayor autonomía, financiación, más investigación en laboratorios mejor dotados en infraestructuras y personal y, también, más profesorado», ha concluido el rector.

ESFUERZO PARA INVERTIR EN INFRAESTRUCTURAS

El rector de la Universidad de Salamanca ha avanzado que esa institución está realizando un gran esfuerzo para invertir en infraestructuras gracias al Plan de Reindustrialización de la Junta de Castilla y León. También ha invertido fondos en el ámbito del deporte, donde se ha habilitado un rocódromo y un gimnasio y, en el futuro, busca impulsar campus de alto rendimiento y uno de ellos será en Béjar.

ESTUDIANTES PROCEDENTES DE NUMEROSOS PAÍSES

También ha podido conversar con alumnos que esperan sus clases. Entre ellos, ha destacado la presencia de jóvenes procedentes de países como Perú, Marruecos, República Dominicana, India, Siria y China, pero también de provincias como Valladolid, Segovia, Badajoz, Mallorca o Murcia, entre otras. »El ambiente entre los estudiantes es fabuloso», ha afirmado.

BUENAS RELACIONES CON ADMINISTRACIONES

Corchado también ha hablado de las buenas relaciones que la Universidad mantiene con administraciones como el Ayuntamiento para tener mayor disponibilidad de infraestructuras locales.

166 ALUMNOS

Ese es el número de nuevos alumnos incorporados a la Escuela de Ingeniería en primer curso. Para el rector, se trata de un récord en todos los campus de la Universidad salmantina.