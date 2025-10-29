Béjar convoca las ayudas para los gastos de los campamentos infantiles celebrados en verano Se pueden solicitar hasta el 25 de noviembre para menores de 3 a 16 años empadronados.

El Ayuntamiento de Béjar ha convocado una nueva campaña de subvenciones para ayudar a las familias cuyos pequeños participaron en la oferta de campamentos y actividades celebradas el pasado verano.

El Consistorio concederá ayudas en concepto de gastos de participación de niños y niñas durante los mes de julio y agosto de este año. Entre los requisitos, destaca que las ayudas beneficiará a menores de 3 a 16 años que estén empadronados y que hayan participado en actividades organizadas por asociaciones, empresas, clubes deportivos o centros educativos de la ciudad. Sin embargo, quedan fuera las actividades con gastos de pernoctación o celebradas en fines de semana y que los ingresos de la unidad familiar no superen los 25.000 euros.

El plazo de presentación de las solicitudes comenzó ayer miércoles y se prolongará hasta el próximo 25 de noviembre. Las bases completas ya están publicadas en la página web oficial del Ayuntamiento de Béjar y, también, se podrán consultar en las oficinas municipales. El registro municipal es el departamento elegido para presentar las solicitudes.