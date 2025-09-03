Béjar contará con servicio de autobús para el día de la Virgen Los viajes comenzarán desde la estación de autobuses a partir de las 09:30 horas. Cada billete costará dos euros.

Imagen de autobuses el 8 de septiembre de 2024 minutos antes del inicio de la romería de la Virgen del Castañar en Béjar.

Béjar contará con servicio de autobús para facilitar la presencia de público este lunes, 8 de septiembre, festivo local, con motivo de la celebración de la romería de la Virgen del Castañar.

Los viajes partirán desde la estación de autobuses a partir de las 09:30 horas cuando cada autocar esté lleno. Ese servicio continuará hasta el cierre de la carretera de acceso en torno a las doce del mediodía por lo que los responsables de la empresa adjudicataria han solicitado al público que no dejen los viajes para última hora. Cada viaje tendrá un precio de dos euros por persona.

De forma paralela, la programación festiva ha continuado este miércoles con otra actuación del dúo teatral «Hernández y García» en el parque municipal de La Corredera mientras operarios municipales han trabajado con una grúa para decorar la plaza de España con banderines en un anuncio del inicio de las fiestas patronales para la jornada de mañana jueves.