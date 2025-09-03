Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de autobuses el 8 de septiembre de 2024 minutos antes del inicio de la romería de la Virgen del Castañar en Béjar. TEL

Béjar contará con servicio de autobús para el día de la Virgen

Los viajes comenzarán desde la estación de autobuses a partir de las 09:30 horas. Cada billete costará dos euros.

TEL

Bëjar

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 18:11

Béjar contará con servicio de autobús para facilitar la presencia de público este lunes, 8 de septiembre, festivo local, con motivo de la celebración de la romería de la Virgen del Castañar.

Los viajes partirán desde la estación de autobuses a partir de las 09:30 horas cuando cada autocar esté lleno. Ese servicio continuará hasta el cierre de la carretera de acceso en torno a las doce del mediodía por lo que los responsables de la empresa adjudicataria han solicitado al público que no dejen los viajes para última hora. Cada viaje tendrá un precio de dos euros por persona.

De forma paralela, la programación festiva ha continuado este miércoles con otra actuación del dúo teatral «Hernández y García» en el parque municipal de La Corredera mientras operarios municipales han trabajado con una grúa para decorar la plaza de España con banderines en un anuncio del inicio de las fiestas patronales para la jornada de mañana jueves.

Imagen principal - Béjar contará con servicio de autobús para el día de la Virgen
Imagen secundaria 1 - Béjar contará con servicio de autobús para el día de la Virgen
Imagen secundaria 2 - Béjar contará con servicio de autobús para el día de la Virgen

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Beleña: los fallecidos serán repatriados, mientras sus hijos siguen bajo el cuidado familiar
  2. 2 Así fue la pelea entre dos clientes del bar del Rollo que dejó un herido por arma blanca y un detenido
  3. 3 Coches de alta gama destrozados y familias sin vacaciones: el saqueador del parking, grabado por las cámaras
  4. 4 «Te voy a matar»: un recluso reincidente siembra el pánico en Topas con un ataque a una funcionaria
  5. 5 El nuevo aparcamiento gratuito ya es una realidad: 226 plazas para mejorar la circulación en la ciudad
  6. 6 Salamanca presenta los resultados de una alternativa frente a la insuficiencia cardiaca avanzada
  7. 7 Violenta pelea en El Rollo: hay un detenido por apuñalar presuntamente en la pierna a la víctima que ha sido trasladada al Hospital
  8. 8 El refrán de las cabañuelas anuncia lo que nos espera esta semana: «En septiembre no hay viejo que...»
  9. 9 Salamaq 2025: programa completo, entradas, horarios y autobuses
  10. 10 Trasladado al Hospital en helicóptero tras sufrir un accidente laboral en Cantalpino

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Béjar contará con servicio de autobús para el día de la Virgen

Béjar contará con servicio de autobús para el día de la Virgen