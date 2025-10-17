Béjar cierra la campaña del comercio con un 97,2 de los bonos canjeados Se gastaron 2916 tickets y 84 quedaron fuera de la campaña. Fueron repartidos en una jornada y el Ayuntamiento solicitará nuevas ediciones de esa iniciativa de la Junta de Castilla y León.

TEL Béjar Viernes, 17 de octubre 2025, 15:41 | Actualizado 16:30h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Béjar ha hecho balance de la campaña de ayuda al comercio minorista desarrollada el pasado mes de septiembre y ha detallado que se han canjeado el 97,2 de los bonos facilitados por la Junta de Castilla y León.

Estos datos han sido facilitados por la concejala de Comercio, Rosa Torres, acompañada por la técnico María de los Ángeles Cembellín. En el balance, han destacado que se han canjeado un total de 2.916 bonos y, por tanto, 84 han quedado fuera de la campaña. La concejala ha querido agradecer el trabajo realizado por los técnicos para el reparto de los bonos, que fueron entregados en la primera jornada designada para ello.

El equipo de Gobierno tramitará las ayudas para sumarse a esa campaña en 2026 si bien dependerá de las fechas de la convocatoria. Además, también han comentado la participación de los jóvenes en esa campaña en librerías y tiendas de deporte así como en servicios como la recarga de móviles.