Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mari Ángeles Cembellín y Rosa Torres, esta mañana de viernes en el Ayuntamiento de Béjar. TEL

Béjar cierra la campaña del comercio con un 97,2 de los bonos canjeados

Se gastaron 2916 tickets y 84 quedaron fuera de la campaña. Fueron repartidos en una jornada y el Ayuntamiento solicitará nuevas ediciones de esa iniciativa de la Junta de Castilla y León.

TEL

Béjar

Viernes, 17 de octubre 2025, 15:41

Comenta

El Ayuntamiento de Béjar ha hecho balance de la campaña de ayuda al comercio minorista desarrollada el pasado mes de septiembre y ha detallado que se han canjeado el 97,2 de los bonos facilitados por la Junta de Castilla y León.

Estos datos han sido facilitados por la concejala de Comercio, Rosa Torres, acompañada por la técnico María de los Ángeles Cembellín. En el balance, han destacado que se han canjeado un total de 2.916 bonos y, por tanto, 84 han quedado fuera de la campaña. La concejala ha querido agradecer el trabajo realizado por los técnicos para el reparto de los bonos, que fueron entregados en la primera jornada designada para ello.

El equipo de Gobierno tramitará las ayudas para sumarse a esa campaña en 2026 si bien dependerá de las fechas de la convocatoria. Además, también han comentado la participación de los jóvenes en esa campaña en librerías y tiendas de deporte así como en servicios como la recarga de móviles.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 20 años acusado de agredir sexualmente a su vecina de 13 en una urbanización del alfoz
  2. 2 Adiós al buen tiempo: la AEMET avisa del día en el que las lluvias volverán a Salamanca
  3. 3 Rodríguez Menéndez en Salamanca: jacuzzis rurales, animales desnutridos y una detención de película
  4. 4

    Vecinos invisibles
  5. 5 La Fiscalía de Salamanca pide 16 años de cárcel para un hombre por agresión sexual a dos hermanas de 11 y 8 años
  6. 6 Un superbólido ilumina el cielo de Salamanca
  7. 7 Herido tras empotrarse contra un jabalí en la autovía a la altura Sorihuela
  8. 8 Luis Mari, 80 años y 300.000 kilómetros en las piernas: «Los del pueblo dicen que estoy loco»
  9. 9 Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 16 de octubre
  10. 10 La Junta inicia el pago del anticipo de las ayudas de la PAC, con 74,9 millones para Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Béjar cierra la campaña del comercio con un 97,2 de los bonos canjeados

Béjar cierra la campaña del comercio con un 97,2 de los bonos canjeados