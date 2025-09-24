Béjar celebrará cuatro días de ferias de San Miguel con una decena de actos Un exposición en el convento de San Francisco abrirá este jueves la programación, que se prolongará hasta el domingo

Los coches chocones ya están instalados en el solar de la antigua piscina de Los Praos.

Miércoles, 24 de septiembre 2025

La apertura de la exposición «Pueblos y raíces», de Violeta Monreal, abrirá este jueves por la tarde en el claustro alto del convento de San Francisco la programación de las Ferias de San Miguel en Béjar, que cuentan con una decena de actos programados en los próximos cuatro días.

La concejala Ana Vicente Peralejo presentaba la programación, que seguirá el viernes con el concierto de piano a cargo de Marina Fernández Rueda en el convento de San Francisco a partir de las 18:30 bajo el padrinazgo del Centro de Estudios Bejaranos. El sábado será la jornada más intensa con la celebración de la tradicional feria de ganado, que este año contará en el mismo teso de la feria con la celebración del mercado artesano y de antigüedades. Ese mismo día, a las 12:00 y en la iglesia de Santa María, se celebrará el concierto de órgano que forma parte de la quinta edición del ciclo «Los sonidos centenarios», de la Diputación provincial.

También el día 27 está previsto el concierto de fin de temporada de la banda municipal en el teatro Cervantes a partir de las ocho de la tarde (el Ayuntamiento gestiona ahora la contratación de un técnico de sonido).

El día 28 comenzará con la ofrenda floral en el cementerio ante la tumba de los mártires del 68 y, a las 20:00 horas, la gala de honores y distinciones en el Cervantes. Los fuegos artificiales aplazados desde el día de la Virgen del Castañar cerrarán la programación a las 22:00 horas desde la Plaza Mayor.

El solar de la antigua piscina de Los Praos acogerá los coches chocones, cuya pista está instalada ya.