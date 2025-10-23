Béjar celebra por primera vez un recorrido de «Truco o trato» en Halloween por una treintena de comercios La agenda une a vecinos de La Antigua y San Juan con el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio e Industria.

La ciudad de Béjar celebrará una completa programación de Halloween gracias a la iniciativa de integrantes de la asociación sociocultural del barrio de San Juan y de vecinos de La Antigua junto con el Ayuntamiento de la ciudad y la Cámara de Comercio e Industria.

La presentación de la agenda ha tenido lugar este jueves con presencia de los concejales de Juventud y Medio Ambiente, Rosa Sánchez y José Ángel Castellano, respectivamente, junto con Nieves Hernández como representante de la asociación sociocultural de San Juan y Gala Peral y Cristina Len, por parte del colectivo vecinal de La Antigua.

La programación se prolongará durante tres días, del 30 de octubre al 1 de noviembre, con invitación a acudir disfrazadas para aquellas personas que quieran.

Dará comienzo el próximo jueves con una gincana a partir de las 17:30 horas en la parte posterior de la iglesia de San Juan en una actividad organizada por la asociación de esa zona y con una participación de 120 niños previamente inscritos. Se trata de una serie de pruebas que se realizarán en trece grupos en turnos de quince minutos. Después, la actividad se trasladará al centro de ocio para celebrar allí una merienda en la que los asistentes podrán llevar lo que deseen para compartir con el resto. Será a partir de las 21:00 horas para seguir con un bingo monstruoso.

Al día siguiente, jornada no lectiva en los colegios, la programación comenzará a las 17:30 horas con la obra de teatro «Medio miedo y miedo y medio» a cargo del grupo Chirimbamba en el convento de San Francisco con entrada gratuita. Después, también organizado por las asociaciones de San Juan y La Antigua, un recorrido de «Truco o Trato» por las calles gracias a la participación de una treintena de tiendas inscritas a través de la Cámara de Comercio.

El programa de actos de Halloween finalizará el sábado, 1 de noviembre, a las 18:00 horas con un concurso infantil de disfraces en la Puerta del Pico en el Barrio de La Antigua organizado por el Ayuntamiento y abierto a pequeños hasta 12 años y con entrega de premios. Ese mismo lugar será el escenario de una calbotada a las 19:00 horas para todos los asistentes animada con la música de un DJ facilitado por la peña «Los musgos bejaranos».

En caso de que el tiempo impidiera celebrar los actos al aire libre, serían trasladados al pabellón municipal Sierra de Béjar.