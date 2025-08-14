Béjar celebra el lunes el pleno para dar a conocer el reparto de áreas y los nuevos cargos del equipo de Gobierno Forman parte de ese grupo los siete concejales del PSOE y el de Tú Aportas. La sesión será a las 17:00 horas en el salón de plenos.

Imagen del nuevo alcalde, Antonio Cámara, tras ser elegido el pasado 5 de agosto una vez consumada la moción de censura contra PP y Vox.

TEL Béjar Jueves, 14 de agosto 2025, 10:43 Comenta Compartir

El salón de plenos del Ayuntamiento de Béjar acogerá este lunes, 18 de agosto, la primera sesión plenaria del nuevo equipo de Gobierno con el objetivo de dar a conocer el reparto de áreas, los nuevos tenientes de alcalde y el resto de nombramientos de representantes en los órganos colegiados junto con la periodicidad de las sesiones plenarias.

El pleno dará comienzo a las 17:00 horas, es decir, una hora antes de lo fijado en los dos primeros años de la legislatura y será presidido por Antonio Cámara como nuevo alcalde, que informará de la nueva organización de la Corporación municipal.

El equipo de Gobierno estará integrado por los siete concejales del PSOE y el de Tú Aportas, Javier Garrido, que asumirá la delegación de La Covatilla tras el acuerdo de gobernabilidad firmado el pasado viernes.

Cabe recordar que el reparto de concejalías fue dado a conocer ese mismo día y que Cámara asumirá la concejalía de Deportes y ha decidido crear un área de montaña para impulsar las actividades deportivas en el entorno natural.

Fue una de las novedades del reparto de áreas junto con la apuesta por impulsar Béjar como ciudad universitaria mediante más diálogo con la Universidad de Salamanca y abrirlo con la Pontificia para aumentar el alumnado. Además, el PSOE dedició dividir en dos el área de Deportes para que Luis Hernández asuma eventos e instalaciones deportivas y el alcalde, fomento de la actividad deportiva.

El equipo de Gobierno estará compuesto por los concejales Antonio Cámara, Ana Vicente, José Luis Rodríguez, Luis Hernández, Rosa Sánchez, Rosa Torres y José Ángel Castellano, que dirigirán cuatro grandes áreas como son gobierno e infraestructuras; cultura, turismo y deportes; bienestar social, igualdad y asociaciones y, finalmente, fomento y desarrollo.

Cámara asumie también personal, Plan de Fomento (Reindustrialización), festejos, entorno fluvial y tecnologías, entre otras. Por su parte, Luis Hernández dirigie el área de gobierno, Policía Local, obras, e infraestructuras así como comunicación.

Por su parte, Ana Vicente se ocupa de las concejalías de cultura, museos, universidades, turismo y asociaciones. En cuanto a José Luis Rodríguez, repite en las áreas de Economía y Hacienda, pero también coge fomento, patrimonio, urbanismo y desarrollo. Por otro lado, las áreas de Bienestar Social, impulso del comercio, familias, mayores y Sanidad son para Rosa Torres.

Su compañera Rosa Sánchez dirige departamentos como ferias y eventos turísticos, igualdad, educación y juventud, entre otras. Finalmente, José Ángel Castellano repite al frente de Medio Ambiente.