Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del nuevo alcalde, Antonio Cámara, tras ser elegido el pasado 5 de agosto una vez consumada la moción de censura contra PP y Vox. TEL

Béjar celebra el lunes el pleno para dar a conocer el reparto de áreas y los nuevos cargos del equipo de Gobierno

Forman parte de ese grupo los siete concejales del PSOE y el de Tú Aportas. La sesión será a las 17:00 horas en el salón de plenos.

TEL

Béjar

Jueves, 14 de agosto 2025, 10:43

El salón de plenos del Ayuntamiento de Béjar acogerá este lunes, 18 de agosto, la primera sesión plenaria del nuevo equipo de Gobierno con el objetivo de dar a conocer el reparto de áreas, los nuevos tenientes de alcalde y el resto de nombramientos de representantes en los órganos colegiados junto con la periodicidad de las sesiones plenarias.

El pleno dará comienzo a las 17:00 horas, es decir, una hora antes de lo fijado en los dos primeros años de la legislatura y será presidido por Antonio Cámara como nuevo alcalde, que informará de la nueva organización de la Corporación municipal.

El equipo de Gobierno estará integrado por los siete concejales del PSOE y el de Tú Aportas, Javier Garrido, que asumirá la delegación de La Covatilla tras el acuerdo de gobernabilidad firmado el pasado viernes.

Cabe recordar que el reparto de concejalías fue dado a conocer ese mismo día y que Cámara asumirá la concejalía de Deportes y ha decidido crear un área de montaña para impulsar las actividades deportivas en el entorno natural.

Fue una de las novedades del reparto de áreas junto con la apuesta por impulsar Béjar como ciudad universitaria mediante más diálogo con la Universidad de Salamanca y abrirlo con la Pontificia para aumentar el alumnado. Además, el PSOE dedició dividir en dos el área de Deportes para que Luis Hernández asuma eventos e instalaciones deportivas y el alcalde, fomento de la actividad deportiva.

El equipo de Gobierno estará compuesto por los concejales Antonio Cámara, Ana Vicente, José Luis Rodríguez, Luis Hernández, Rosa Sánchez, Rosa Torres y José Ángel Castellano, que dirigirán cuatro grandes áreas como son gobierno e infraestructuras; cultura, turismo y deportes; bienestar social, igualdad y asociaciones y, finalmente, fomento y desarrollo.

Cámara asumie también personal, Plan de Fomento (Reindustrialización), festejos, entorno fluvial y tecnologías, entre otras. Por su parte, Luis Hernández dirigie el área de gobierno, Policía Local, obras, e infraestructuras así como comunicación.

Por su parte, Ana Vicente se ocupa de las concejalías de cultura, museos, universidades, turismo y asociaciones. En cuanto a José Luis Rodríguez, repite en las áreas de Economía y Hacienda, pero también coge fomento, patrimonio, urbanismo y desarrollo. Por otro lado, las áreas de Bienestar Social, impulso del comercio, familias, mayores y Sanidad son para Rosa Torres.

Su compañera Rosa Sánchez dirige departamentos como ferias y eventos turísticos, igualdad, educación y juventud, entre otras. Finalmente, José Ángel Castellano repite al frente de Medio Ambiente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se le quemaron 28.000 euros en pacas de paja y forraje en el incendio: «El fuego me quitó la ilusión en un día»
  2. 2 Hallan a un hombre de 81 años sin vida en el interior de un pozo en Calzada de Don Diego
  3. 3 Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 13 de agosto de 2025
  4. 4 Nuevos incendios amenazan a El Casarito, La Atalaya, La Bastida y Cipérez
  5. 5 Trasladada al Hospital una mujer de 78 años tras ser atropellada en Guijuelo
  6. 6 El incendio de Cáceres complica el viaje de los salmantinos a las playas andaluzas
  7. 7 Salamanca ultima su innovadora unidad contra el dolor crónico
  8. 8 Cierre de parques y la Ciudad Deportiva de La Aldehuela ante el riesgo de tormentas
  9. 9 El Capea, ante su retirada: «Ser hijo de una figura histórica pesa y yo no pude con esa losa»
  10. 10 La nueva y ajardinada plaza de San Román aspira a convertirse en un lugar de encuentro

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Béjar celebra el lunes el pleno para dar a conocer el reparto de áreas y los nuevos cargos del equipo de Gobierno

Béjar celebra el lunes el pleno para dar a conocer el reparto de áreas y los nuevos cargos del equipo de Gobierno