Béjar busca los apoyos necesarios para instalar un centro de datos en la ciudad Se trata de una idea de Béjar Emprende junto con la Cámara y el colectivo de técnicos senior Secot. Apuesta por reutilizar antiguas fábricas textiles cerradas junto con sus infraestructuras.

Imagen de fábricas textiles a orillas del río Cuerpo de Hombre como uno de los posibles emplazamientos para ese centro de datos en Béjar.

Viernes, 17 de octubre 2025

La asociación Béjar Emprende nacida en 2019 trabaja en la instalación de un centro de datos para recuperar patrimonio textil sin uso y darle una nueva vida vinculada a las tecnologías de la computación cuántica.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio e Industria así como el colectivo Senior de Asesoramiento Empresarial agrupado en Secot y trabaja desde abril en avanzar contactos para que se convierta en una realidad.

Para la plataforma Béjar Emprende, Béjar es un enclave ideal para instalar un centro de datos en base a su ubicación geográfica a medio camino entre el norte y el sur en el corredor del oeste junto con la Autovía de la Plata, un entorno rural con incentivos, la existencia de fábricas textiles cerradas y sin uso y, también, con la Escuela de Ingeniería como centro para la formación técnica.

La apuesta de Béjar Emprende pasa por la instalación de un centro de datos como infraestructuras clave para el funcionamiento de Internet, almacenamiento de información, servicios en la nube y operaciones digitales. En este sentido, propone su ubicación a orillas del río Cuerpo de Hombre con fábricas textiles, muchas de ellas cerradas, y como entorno idóneo para aprovechar el agua fría como sistema natural de refrigeración para ese centro de datos.

Con respecto a la promoción de ese proyecto, el presidente de Béjar Emprende, Salvador González, ha destacado que ha sido trasladado a instituciones como la Universidad de Salamanca, a empresas como Google, Amazon o Iberdrola, a la Junta de Castilla y León, al Ministerio del Ejército, que ha respondido con un escrito para mostrar su interés en estudiarlo.

En cuanto a los plazos, Béjar Emprende no se marca ningún plazo en concreto ya que no depende de esa entidad sino de empresas e instituciones con una fuerte inversión. «Se invierte muchísimo dinero en un centro de datos porque se trata de muy alta tecnología» ha explicado Salvador González.

Ventajas y desventajas de ese tipo de espacios con información

Las gestiones de Béjar Emprende han analizado los pros y los contras de esa propuesta y ha estudiado las estrategias de empresas internacionales con centros de datos en otras ubicaciones.

Entre las ventajas, Salvador González habla de la dinamización de la economía local junto con la recuperación territorial a partir de la puesta en marcha de espacios destinados a guardar grandes volúmenes de datos con alta disponibilidad y continuidad operativa y posibilidades de expansión en función de las necesidades empresariales. Además, explica que cuentan con medidas de seguridad físicas y digitales y permiten optimizar los recursos y facilitar soporte a servicios en la nube.Por otro lado, la posibilidad de rehabilitar antiguas fábricas textiles en desuso como centros de datos permite, según la plataforma Béjar Emprende, la adaptación de esos complejos fabriles con una reducción de los costes iniciales y con la ventaja de saber que pasa por la ciudad un enlace coaxial de fibra óptica para facilitar las comunicaciones.

Con respecto a las desventajas, Salvador González cita inconvenientes vinculados al alto consumo energético, costos de construcción y mantenimiento costosos, el impacto ambiental en la zona con un alto consumo energético y de agua junto con desechos electrónicos y la vulnerabilidad de las empresas en cuestiones como ciberataques o problemas técnicos.

El centro de datos en el que trabaja la asociación Béjar Emprende permitiría crear empleo local. De hecho, Salvador González habla de centros pequeños con 20 trabajadores, mediados con entre 50 y 100 empleados y grandes, con más de 500 personas.

OPINIONES

Antonio Cámara, alcalde de Béjar

«Desconocemos ese proyecto salvo opiniones lanzadas desde alguna plataforma. No tenemos constancia de nada en el Ayuntamiento. Estaremos atentos a ello, pero no hay constancia oficial».

Susana Morán, presidenta de la Agrupación de Fabricantes

«Béjar tiene sinergias interesantes como la rehabilitación de patrimonio industrial. Instalar un centro de datos tiene mucho sentido para una revalorización local del patrimonio y para generar puestos de trabajo».

EL DETALLE

Pérdida de 6.000 habitantes en más de medio siglo

La plataforma Béjar Emprende ha realizado una estimación de pérdida de población entre 1970 y 2024. Asegura que desde principios de los años 70, la ciudad ha pasado de 17949 habitantes a 11957 en el año 2024, lo que supone una bajada de 5992 vecinos.