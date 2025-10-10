Béjar avanza en la renovación de su flota a través de la compra y el alquiler de más vehículos El Consistorio tramita otra licitación para, en este caso, incorporar un camión para La Covatilla. Se unirá también una furgoneta para Obras y un coche de Policía y valora habilitar un microbús

El autobús municipal de Béjar acumula hasta cinco averías desde el mes de julio hasta la actualidad.

El Ayuntamiento de Béjar avanza estas semanas el plan de renovación de la flota municipal de vehículos iniciado este año por el anterior equipo de Gobierno formado por PP y Vox.

Los procedimientos administrativos ya están abiertos en la plataforma de contratación del Estado y, en este caso, servirán para incorporar un camión por 17.545 euros sin IVA para la estación de esquí de La Covatilla mediante un sistema de alquiler por seis meses, es decir, aproximadamente durante la duración de la temporada de esquí. El equipo de Gobierno también tramita para esas instalaciones el alquiler de tres vehículos con un importe de 12.100 euros para facilitar la movilidad del personal durante cinco meses en la estación de esquí.

Con respecto a otros departamentos, el Ayuntamiento licitó a finales de septiembre la incorporación de un coche de la Policía Local por un valor de 35.000 euros en una medida que busca también aportar seguridad a ese cuerpo municipal tras las quejas mostradas por los efectivos con respecto al mal estado de los coches patrulla. Ese contrato tiene un plazo de ejecución de 60 días por lo que el nuevo vehículo podrá estar en servicio a principios de diciembre.

Las tramitaciones se completan con la adquisición de una furgoneta mixta de 5 plazas destinada para el personal del departamento de Obras con una inversión de 37.611 euros y un plazo de ejecución del contrato de tres meses.

Por tanto, el equipo de Gobierno invertirá un total de 102.256 euros a través de fondos propios y, también, subvenciones con el objetivo de renovar el parque móvil del Consistorio, que estaba obsoleto.

Mención a parte precisa el autobús municipal ya que acumula distintas averías desde el pasado mes de julio, la última el pasado miércoles, en un vehículo adquirido en noviembre de 2020. A pesar de ello, el Ayuntamiento valora la incorporación de un microbús que permita paliar la ausencia del autobús principal en jornadas de avería o de revisiones técnicas.

El alcalde, Antonio Cámara, ha explicado que algunas de las licitaciones puestas en marcha en estas semanas estaban iniciadas en enero y otras sin avanzar en la tramitación administrativa. «Nos hemos puesto al trabajo para sacarlas en estos dos meses», ha concluido.

Nueva forma de trabajar en el área de contratación

El concejal de Obras, Luis Hernández Téllez, ha explicado que el equipo de Gobierno ha puesto en marcha un nuevo sistema de trabajo en el Consistorio. «Se han cambiado las formas de trabajo en el departamento de contratación y se ha establecido un nuevo procedimiento que está haciendo que las licitaciones se puedan acelerar», ha afirmado. También ha detallado que los técnicos están trabajando, actualmente, en 30 licitaciones a la vez, de las que 22 están abiertas después del 5 de agosto, cuando tuvo lugar la moción de censura, y a ellas se unen ocho iniciadas con anterioridad.

Cuatro vehículos más incorporados en julio

El director general de Administración Local de la Junta, Emilio Arroita, visitó el parque municipal de Béjar el pasado 22 de julio para presentar las nuevas incorporaciones a la flota municipal del Ayuntamiento. Allí, el público pudo ver el nuevo camión con pluma, el nuevo furgón y los dos coches con cargo a las diferentes líneas de ayuda de la Junta. La inversión fue de 187.000 euros para el camión pluma, 35.000 euros para el furgón y 41.000 euros para los dos vehículos.

Averías del autobús

El anterior equipo de Gobierno cifró en 90.000 euros los fondos públicos invertidos en el autobús municipal adquirido en noviembre de 2020. La compra alcanzó los 30.000 euros en una cifra que se ha triplicado en reparaciones técnicas del vehículo.