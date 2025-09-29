Béjar aprueba la prórroga para la Reindustrialización hasta 2028 con intercambio de críticas entre PP y PSOE sobre el retraso del plan El Ayuntamiento se compromete a ejecutar los fondos con un plazo máximo de tres años más, es decir, una década después de ser aprobados. El reparto de comisiones evidencia la ruptura entre populares y Vox.

Béjar ha aprobado esta tarde de lunes una prórroga de tres años más, hasta 2028, para el Plan de Fomento Territorial para la ciudad y lo ha hecho en el pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre con intercambio de críticas entre PP y PSOE por el retraso de ese programa.

En ese escrito, el Ayuntamiento se compromete a ejecutar los fondos con un plazo máximo de tres años más, es decir, una década después de ser aprobados. El punto ha abordado la ratificación de la prórroga para el Programa de Fomento Territorial de Fomento para Béjar (Plan de Reindustrialización) con una prórroga de tres años hasta diciembre de 2028 y con el compromiso de ejecutar los fondos. Antonio Cámara ha empezado su intervención con fuertes críticas al anterior equipo de Gobierno por su inoperancia en la gestión del Plan de Reindustrialización con la excusa de un tema urbanístico. «Usted no fue capaz de hablar con La Hoya y tramitar la modificación. Tenían mayoría para cambiar el objeto del convenio con la Diputación de Salamanca. No han hecho nada y tuvimos que devolver un millón de euros. Había un planteamiento con una inversión de ocho millones de euros, el doble del dinero que se destinaba a Béjar», ha afirmado. También ha hablado de «fracaso» porque ha culpado a PP y a Vox de no ser capaces de comprar cañones, arreglar la depuradora o adquirir una máquina pisapistas. «Han estado dos años y la prórroga es el gran fracaso de su gestión, si es que en algún momento la hubo. Para Béjar es un fracaso porque los cuatro millones de 2018 no son los de 2025 ni serán los de 2028 porque no será la misma cantidad», ha explicado. «No ha apoyado a los que tenían que trabajar ese Plan de Fomento y se lo digo claramente, ojalá no tuviésemos que traer este punto porque las inversiones estuvieran en marcha en 2024. Legítimamente presentamos un proyecto, pero ha tirado todo. Nos ha anunciado un tren, para el que hay cero expedientes iniciados. Usted ha fracasado», ha defendido Antonio Cámara.

En su turno de palabra, Olga García le ha preguntado al exalcalde si la culpa, en este caso, también es de las dos ediles no adscritas. «En dos años no ha sido capaz de hacer absolutamente nada. Debemos ser la única localidad de España que tiene dinero, pero no se lo gasta», ha argumentado.

El exalcalde, Luis Francisco Martín, ha anunciado que su grupo votará a favor de esa prórroga porque es un plan que sigue sin ejecutarse. «Recuerdo como en 2023 finalizaba el Plan de Fomento y Purificación Pozo y yo tuvimos que pedir prórroga. Usted gobernó cuatro años y tampoco hicieron nada. Nosotros trajimos proyectos e ideas, incluso la autorización para facultar al alcalde, que no fue aprobada», ha razonado. «Usted licitó una obra y la adjudicó sin tener autorizaciones y la empresa pidió daños y perjuicios. La Comisión ha visto favorable una prórroga porque le hemos dado argumentos. Teníamos el proyecto realizado, pero no hemos podido hacerlo porque nos han echado a mitad de la legislatura», ha asegurado. «Nosotros hemos fracasado en dos años, pero ustedes en cuatro años. Vamos a votar a favor y vamos a dejar de decir lo buenos que son ustedes y lo malos que somos nosotros. Los plenos nos han frenado todo porque han sido diez votos en contra en todo», ha defendido. «La Covatilla se la han encontrado como la dejaron, pero debemos estar orgullosos porque la Junta ha permitido tres años más, podía haber dicho que no», ha concluido.

En su siguiente intervención, el alcalde, Antonio Cámara, le ha pedido al exalcalde que vuelva a la realidad porque vive en un mundo de fantasía. «¿Cómo puede decir que La Covatilla se dejó mal? Hay un informe que dice cómo está. Usted no consiguió ninguna prórroga ni ha contestado a la Diputación sobre el convenio. El proyecto del centro de pernoctación en altura entraba en la declaración de impacto ambiental. Usted no consiguió una prórroga en 2023, la ha conseguido este año porque usted no ha gestionado nada», ha explicado.

En el turno de respuestas, Luis Francisco Martín ha defendido que una modalidad de las nuevas estaciones de esquí es meter esa atracción del tren ruso. «Parece que hemos estado mirando al sol, pero hemos trabajado. El Ayuntamiento no está capacitado para gestionar La Covatilla. Ese dinero se lo dieron al Consistorio y debe gestionarlo» ha explicado. «Hay un proyecto de viabilidad económica sobre el deslizador, pero no lo había en el centro de pernoctación en altura y se gastó 63.000 euros sin plan de viabilidad económica. Quiero que sea más humilde y que acabe el Plan de Reindustrialización porque creo que no nos darían más prórrogas. Le ruego que trabaje y que no mienta», ha finalizado.

Finalmente, Antonio Cámara ha concluido este punto criticando a Luis Francisco Martín por su pérdida de fiabilidad. «El plan estaba aprobado para 2025. Está viviendo en un mundo de ilusión. Me daría vergüenza intervenir en un pleno sin haberse leído el documento. No puede haber pedido una prórroga en 2023 para algo que acababa en 2025, ha defendido. La prórroga ha quedado aprobada por unanimidad de los presentes.

En una sesión con todos los ediles presentes, otro punto tratado ha sido la modificación de las comisiones informativas con un cambio de denominación en una de ellas, que incorpora Economía y Hacienda, para incorporar la vinculación con la Comisión Especial de Cuentas, que se convoca una vez al año. Este punto ha sido aprobado por unanimidad de los presentes.

Al margen de ese asunto, el pleno también ha tratado un reconocimiento extrajudicial de créditos, que ha precisado una primera votación para su inclusión en el día con apoyo unánime. Después, se ha debatido el acuerdo por el que se reconocían créditos para una empresa privada por valor de 34.638,32 euros. El concejal de Economía, José Luis Rodríguez, ha explicado que se trata de una cifra que se retrotrae al año 2021 cuando se adjudicó la limpieza de un colegio y otras instalaciones, pero venció en 2023 con posibilidad de dos prórrogas más. En ese año, se decidió no hacer valer las prórrogas y ampliar el contrato, en espera del nuevo contrato, por nueve meses para no afectar al siguiente equipo de Gobierno resultante de las elecciones. PP y Vox no sacaron a licitación el contrato en los dos años que estuvieron gobernando desde que venciera el contrato. La situación es, según ha explicado el concejal, de falta de legalidad ya que una empresa ha estado trabajando sin contrato durante dos años. Tras la moción de censura, PSOE y Tú Aportas se encontraron las facturas de mayo a agosto, por más de 8.600 euros mensuales, y han procedido a la liquidación. Ante este asunto, la concejala no adscrita, Araceli Dorado, ha anunciado la abstención ya que existen facturas reparadas por más de medio millón de euros en este año a sumar las del año pasado, con un valor similar. Ha culpado al exalcalde, Luis Francisco Martín, de no leer lo que firmaba. Por su parte, Olga García, ha echado también la culpa al anterior alcalde y ha confirmado su abstención en este punto, pero no quieren asumir más facturas de este tipo. «Ustedes han malgobernado y todo lo que han hecho mal o no han hecho, se lo come Antonio Cámara y lo traiga a pleno y apechugue con ello», ha afirmado. Ante estas críticas, el exalcalde ha mostrado su apoyo a los empresarios y autónomos cuando sean «facturas normales por un trabajo realizado». Además, ha afirmado que su equipo de Gobierno encontró defectos en el servicio y se prorrogó nueve meses mientras comenzaba la elaboración del pliego a mediados de 2024 con un fallo por carecer de asignación presupuestaria. «Faltaban los informes técnicos, que fueron requeridos. Votaremos a favor por responsabilidad y no como hace un año cuando se negaron al reconocimiento extrajudicial de deuda y levanté el reparo de las facturas porque ese trabajo se había realizado», ha recordado. «Nos han quitado del medio a la mitad y no hemos podido terminar la licitación que estaba marcha. La empresa ha realizado su trabajo y vemos lógico que se abone su trabajo», ha concluido su intervención.

En respuesta a esas afirmaciones de los concejales, José Luis Rodríguez ha defendido que se pueden reparar facturas (emitidas sin contrato previo) y ha respondido al exalcalde que es cuestionable que culpe a los trabajadores. Araceli Dorado ha agradecido la aclaración de Rodríguez para evitar que quedara como mentirosa por parte del exalcalde y Olga García ha recordado que se puede levantar el reparo, pero debe pasar por pleno para que las empresas cobren. Además, le ha preguntado cómo estar a favor de los empresarios sino les ha pagado sus facturas y le ha pedido que deje de echar culpas a los funcionarios y trabajadores de este Ayuntamiento. Y, por alusiones, Luis Francisco Martín ha recordado a las dos concejalas no adscritas que ya no es el alcalde y que se pagaron las facturas a los empresarios que las reclamaron. Finalmente, José Luis Rodríguez ha cerrado el debate explicando que el contrato acabó en julio de 2023 y tuvieron nueve meses de prórroga para hacer el nuevo, pero se pasaron y dejó de estar amparado el trabajo por el contrato. Ese punto ha quedado aprobado con los votos a favor de PP y Vox y las abstenciones de PSOE, Tú Aportas y las dos concejalas no adscritas.

El tercer punto tratado ha sido la composición de las comisiones informativas, en un punto que también ha sido votado para su incorporación en el orden del día. El secretario ha hablado de los representantes en las cuatro comisiones en función del número de concejales de los grupos políticos municipales. La configuración queda así: PSOE cinco concejales, PP cuatro, Vox uno y Tú Aportas otro más y uno para cada una de las concejalas no adscritas. Esto es así porque el PP quita un representante a Vox. «Lamentamos esta situación, pero es así porque dos concejalas abandonaron el PP», ha defendido Luis Francisco Martín para añadir que los servicios jurídicos han asegurado que las dos no adscritas tienen derecho a entrar en todas las comisiones informativas. «Los partidos minoritarios tienen más ventajas y solicitamos que el representante número 13 de las comisiones sea para el PP», ha defendido con el reparto ya citado. En este asunto, la concejala Araceli Dorado ha recordado que hace un año el exalcalde «me prohibió entrar en la cuarta comisión durante tres meses» y ha leído un escrito con un dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León. Por su parte, Olga García, ha explicado que como el PP ya no gobierna, quiere recuperar un concejal. «Bonita manera de agradecer a sus socios de gobierno toda la mierda que se han comido con usted en estos dos años como es el caso de los asesores. Vamos a votar en contra porque sus actos le retratan y le definen, es decir, estar peleando aquí por un concejal y cuarto», ha defendido.

Por su parte, Purificación Pozo, de Vox, ha asegurado que, en su opinión, era una cuestión «absurda». «El PP ha perdido dos concejalas por desavenencias con usted, pero no Vox. Por cierto, Tú Aportas tuvo tres representantes en la anterior legislatura y entraron dos concejales, pero a nadie se le ocurrió pedir que se redujera el número. Tras la moción de censura, usted quiere quitarle un representante a su socio de gobierno. Mal va usted con ese talento. Hay que ser coherente, también desde la oposición», ha concluido. El alcalde, Antonio Cámara, ha hecho de portavoz del PSOE para criticar la petición del PP para perjudicar a su anterior socio de gobierno. «Nosotros no tenemos mayor opinión. Esto es un reparto político. Nosotros planteamos que las dos no adscritas tenían derecho a representación. Es una cuestión que deben dirimir usted porque no somos quienes debemos marcarles el paso», ha defendido. Tras esas críticas, Luis Francisco Martín ha negado que esté mendigando un concejal y ha lamentado que Vox pierda la representatividad de un concejal en las comisiones por la marcha de las dos ediles no adscritas.

De nuevo ha intervenido Olga García ha recordado que las dos ediles no adscritas votarán en contra y Luis Francisco Martín ha criticado a Olga García por su interés en desprestigiarle. La votación se ha saldado con cinco votos a favor, cuatro votos en contra y ocho abstenciones por lo que ha sido aprobado. Por tanto, el PP contará con cuatro ediles y Vox, uno. El secretario ha pedido, en este sentido, que se elija a los representantes que entrarán, como titular y suplentes, en cada una. La titular por Vox será Purificación Pozo y Jonathan Sánchez, como suplente. En el caso del PP, cuatro ediles que elegirá el propio grupo municipal. Se trata de una proposición incorporada en el pleno y ha contado con los votos a favor de los cinco ediles del PP y seis del PSOE, el voto en contra de las dos no adscritas y los dos de Vox, y dos abstenciones por parte de una concejala del PSOE y el de Tú Aportas.

En el turno de informes, varios particulares han presentado alegaciones al proyecto de Humanización previsto en la Carretera de Salamanca, lo que obligará a modificar el proyecto.

En el apartado de mociones, el equipo de Gobierno ha defendido a través de la concejala Ana Vicente una moción para que la Red de Juderías convoque una asamblea general extraordinaria para debatir un posicionamiento claro contra la violencia ejercida contra la población civil en la Franja de Gaza. En este sentido, Araceli Dorado ha mostrado su dolor con respecto a esa problemática y Olga García ha anunciado su voto a favor porque es doloroso que ciudadanos vean asesinados a familiares y amigos en base a intereses. Por su parte, Purificación Pozo ha rechazado cualquier tipo de violencia, pero ha recordado que se está hablando de la Red de Juderías, que no debería relacionarse con temas políticas. «Al PSOE no le importa lo que pase en Gaza, lo que busca es tapar la corrupción de Pedro Sánchez, su hermano y su mujer. En los plenos municipales, hay que hablar de los problemas de los vecinos y no de lo que ocurre a kilómetros de España. No engañen a nadie. Votaremos que no a su hipocresía, su cortina de humo, a la corrupción del PSOE», ha concluido. Por su parte, Luis Francisco Martín se ha sumado a las palabras de Vox rechazando la violencia, pero ha recordado que la Red de Juderías es una entidad que promueve el legado judío. Ha lamentado que se esté viviendo ese genocidio en Palestina, pero ha citado otros en otras partes del mundo por lo que su grupo ha querido abstenerse. En su segundo turno, Ana Vicente ha defendido saber lo que es la Red de Juderías y ha pedido a los grupos de la oposición tener una visión más amplia para defender el genocidio en Gaza. La moción ha sido aprobada con los votos de PSOE y Tú Aportas (que anteriormente no se manifestaba en temas que no afectaran a la ciudad), los dos en contra de Vox y las cinco abstenciones del PP.