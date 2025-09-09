Béjar agota los 3.000 bonos del comercio en el primer día de reparto La jornada finaliza con protestas del público y la presencia de la Policía Nacional por la mañana.

TEL Béjar Martes, 9 de septiembre 2025, 20:27 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Béjar ha agotado este martes los 3.000 bonos de la campaña de ayuda al comercio local en la primera jornada para facilitar esos cheques al público.

La fila para coger esos cheques comenzó desde las siete de la mañana en la calle Ronda de Navarra donde se ubica el convento de San Francisco, centro municipal que ubica el área de Servicios Sociales como departamento encargado de repartirlos.

La polémica llegó en torno a la una y media del mediodía cuando los presentes afirman que cerró el reparto previsto hasta las dos y media de la tarde en un momento en el que había mucha gente esperando en la fila. El público que aguardaba su turno mostró su malestar por la interrupción del reparto para continuar en horario de tarde y se acercó al menos una patrulla de la Policía Nacional para apaciguar los ánimos de los presentes.

Por la mañana, los técnicos del departamento de Servicios Sociales repartieron 1.500 bonos en apenas unas horas y, por la tarde, los 1.500 restantes. Esos datos supone que un total de 600 personas se acercaron ayer hasta el convento de San Francisco para recoger los bonos.

El plazo de recogida de los bonos finalizaba el 20 de septiembre, pero vista la respuesta del público quedó anulado ayer por la entrega de todos los bonos habilitados. Las personas que ya dispongan de bonos pueden canjearlos en un total de 30 establecimientos comerciales de la ciudad de Béjar ya que ningún comercio de las pedanías se inscribió en la segunda edición de esta campaña de ayuda al comercio en septiembre.

Está subvencionada por la consejería de Comercio e Industria de la Junta de Castilla y León con 22.500 euros mientras que el Ayuntamiento aporta la cantidad de 7.500 euros.