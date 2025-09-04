Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de la concentración motera celebrada en diciembre de 2024. TEL

Béjar acoge mañana otra quedada motera para animar la afición a las motos en la zona

La iniciativa parte de un grupo de aficionados como ya sucedió a mediados de diciembre de 2024. Sirve de antesala para la exhibición del Freestyle previsto mañana en la plaza de toros.

TEL

Béjar

Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:25

La ciudad de Béjar acogerá mañana viernes una nueva quedada motera con el objetivo de animar la afición a las motos entre los bejaranos y vecinos de la comarca.

La iniciativa parte de un grupo de motoristas que también organizaron la quedada celebrada a mediados de diciembre de 2024 pero, en esta ocasión, viene motivada por la celebración de la exhibición Freestyle mañana en la plaza de toros acogerá a las 21:30 horas en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad.

Esta nueva actividad dará comienzo a las 16:00 horas con el encuentro de los participantes en la avenida de Fernando Ballesteros, donde se ubica la Escuela de Ingenieros, donde se podrán realizar las inscripciones para disfrutar de esa cita. Allí, se repartirán camisetas identificativas entre los cincuenta primeros motoristas que se inscriban en esa celebración y se realizará el sorteo de cestas gracias a la colaboración de tiendas de la ciudad.

El programa seguirá después, a las 19:30 horas, cuando los participantes realizarán un paseo por la ciudad y subir hasta el paraje de El Castañar para disfrutar de la exhibición Freestyle.

Los promotores de la quedada trabajan para crear un club motero en Béjar con el objetivo de promover, a lo largo del año, al menos un fin de semana de actividades tal y como se realizó hasta hace pocos años en la ciudad con mucha participación de aficionados. Además, quieren que esa entidad sirva para organizar otras iniciativas como la repetición del paseo en moto celebrado en diciembre con visita de un Papa Noel a la ciudad.

