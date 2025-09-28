La Basílica que custodia el cuerpo de Santa Teresa de Jesús estrena escudo El autor, José Ángel Nava, revela en Alba de Tormes una obra que simboliza la historia y espiritualidad del emblemático templo

Con solemnidad y una profunda carga emotiva, la Basílica de la Anunciación de las Madres Carmelitas de Alba de Tormes ha acogido este domingo la presentación oficial de su nuevo escudo, en un acto que ha reunido a numerosos fieles, autoridades y la comunidad carmelitana. Organizado conjuntamente por la Orden del Carmelo y el Consistorio, el evento ha destacado por la unión entre fe, arte e historia en torno a la figura de Santa Teresa de Jesús, cuyo sepulcro custodia el templo.

El nuevo escudo, obra del artista José Ángel Nava, ha despertado una intensa emoción entre los asistentes, que han acogido con aplausos su presentación. Durante su intervención, Nava ha explicado que no se trata simplemente de una composición heráldica, sino de «una oración visual, una síntesis de siglos de devoción, de arte, de historia y de fe». A lo largo de su discurso, marcado por la cercanía y el sentimiento, el autor ha desgranado con detalle el simbolismo de cada elemento, desde el conopeo papal y las llaves de San Pedro hasta la cruz arzobispal y la paloma radiante que corona el conjunto.

«Cada trazo, cada color, cada elemento que lo compone ha sido pensado y trabajado con reverencia, buscando honrar la historia, la fe y la belleza que aquí se respiran», ha afirmado. Especial emoción ha provocado su explicación sobre el escusón central, donde figuran las iniciales «STJ», como las que aparecen grabadas en la urna de plata que alberga el cuerpo incorrupto de Santa Teresa. «Ella es el corazón palpitante de esta Basílica», ha matizado.

También han estado presentes el padre Miguel Ángel González, prior de los carmelitas de Alba de Tormes y Salamanca, y la alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, cuya presencia ha simbolizado la colaboración entre ambas instituciones, que ha hecho posible este proyecto.

Un símbolo vivo con triple identidad

En palabras del autor de la obra, el escudo responde a la tradición de la heráldica eclesiástica basilical y refleja la triple identidad del templo, que es mariana, carmelitana y teresiana. En su interior se representan visualmente aspectos clave de esa identidad, entre ellos el 'Monte Carmelo' con sus estrellas y cruz, el sepulcro de la santa, el birrete doctoral que recuerda su magisterio y la pluma de oro, regalo del rey Alfonso XIII. Asimismo, en la parte inferior aparece el lema «Regis superni nuntia» a través de una cinta.