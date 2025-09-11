El último pueblo de Salamanca que 'regala' su bar por un euro al año El Ayuntamiento de Coca de Alba se suma a los pueblos que conceden estos espacios municipales cambio de que los adjudicatarios dinamicen la localidad

Jorge Holguera Illera Coca de Alba Jueves, 11 de septiembre 2025, 10:29 | Actualizado 10:40h.

El Ayuntamiento de Coca de Alba ofrece su bar de 200 metros cuadrados con local social e incluso escenario para teatro por una renta simbólica de 1 euro al año. Su alcaldesa, Dori Vicente Ciudad, lo tiene claro, «los bares son centros de ocio, convivencia y lugares de encuentro». Por ese motivo, tras acogerse recientemente a la subvención de la Diputación de Salamanca para acondicionar este espacio, enseguida consiguieron que una familia de argentinos se empadronasen en el pueblo y lo gestionasen hasta que tuvieron que retornar a su país, por eso han tenido que volver a ofrecer esta oportunidad de negocio. «Deberá abrir como mínimo los fines de semana», reza en el anuncio.

«Los adjudicatarios deberán dinamizar el pueblo, y pedimos que sea gente que atraiga gente y se empadronen en el pueblo», detalla la alcaldesa, quien anima a las personas interesadas a que con este establecimiento abierto ofrezcan más servicios, no sólo para este pueblo de 100 habitantes, sino también para personas de otras localidades que se sientan atraídas por los servicios que se puedan ofrecer.

En la provincia hay varios ejemplos de bares a precio de saldo a cambio de dar vida al pueblo porque estos establecimientos son muy importantes para mantener viva la actividad social de las localidades. Esto es algo que revalidan la Junta de Castilla y León y la Diputación con ayudas y subvenciones que ofrecen y sobre todo los ayuntamientos.

«El bar lo es todo, el lugar de reunión donde nos juntamos todos, es un bien social», asegura Pedro Astudillo Terradillos, alcalde de Zorita de la Frontera donde el Ayuntamiento tiene alquilado el chiringuito a cambio de poco más de cien euros anuales, más los gastos. «Estamos estudiando la posibilidad de poner placas solares que disminuyan los gastos de luz, que es una carga importante», adelanta el regidor en su empeño por facilitar el que los responsables del bar puedan tener rentabilidad. En este sentido comparte criterio con el alcalde de Cantaracillo, Juan Carlos Martín, donde el bar municipal ya cuenta con instalaciones de paneles fotovoltáicos. «Al hacer poca caja, aliviar la factura de electricidad es muy necesario», justifica. «El bar es un punto de encuentro, se ve más gente por la calle, crea actividad, es un beneficio muy importante y es esencial en los municipios», añade el regidor de Cantaracillo, donde el bar tiene una renta mensual de 50 euros.

En Villaflores, el Consistorio renta el bar por el mismo importe mensual con gastos incluidos. «El Ayuntamiento corre con todos los gastos de agua, luz,.. Ayudando a la gente que quiere emprender en el medio rural es la única manera de que se puedan abrir negocios en los pueblos pequeños», justifica el alcalde, Ángel Montoiro. «Se debería favorecer a estos negocios con una discriminación positiva de Hacienda y de la Seguridad Social, rebajarles a la mínima expresión los impuestos porque estos negocios sin ayuda están abocados al fracaso», reivindica Montoiro.

En otras zonas de la provincia también se acude a este tipo de ofertas de establecimiento de hostelería por una renta simbólica. En Sepulcro Hilario en su día sólo pedían 50 euros y la oferta incluía vivienda gratuita, con el único propósito de mantener abierto el único bar del pueblo.

Otro ejemplo de anuncios a precios de saldo fue el del Consistorio de Alberguería de Argañán que tan sólo pidió una renta de 10 euros mensuales. En febrero el BOP publicaba el concurso del arrendamiento del bar de Villagonzalo de Tormes, cuya renta mensual suponía 50 euros.

En Arabayona de Mógica el único bar también es del Ayuntamiento. La renta es más elevada, 1.800 euros anuales. Para su alcalde, Manuel Santos, el bar es fundamental. «Es el lugar de encuentro, para los mayores a la hora del café y para todos los fines de semana», asegura.