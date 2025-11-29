Un bar gratuito para llenar de vida un pequeño pueblo: «Es muy necesario para los que vivimos aquí» El agregado de Águeda, a escasos kilómetros de Ciudad Rodrigo, oferta sin coste la gestión del bar y el centro social con la esperanza de recuperar este servicio en este municipio de tan solo 110 habitantes

D. S. Ciudad Rodrigo Sábado, 29 de noviembre 2025, 06:00

El municipio de Águeda, un pequeño agregado de Ciudad Rodrigo con 110 habitantes busca emprendedores que quieran encargarse de la gestión del bar y del centro social del pueblo. Y lo hace con una oferta muy llamativa: de manera gratuita. «El año pasado lo sacamos a licitación y quedó desierta. Este espacio es muy necesario para los que vivimos aquí», comenta el alcalde, Manuel Martínez.

Desde el Consistorio se ofrece esta oportunidad laboral sin cerrar la puerta a nuevas opciones que puedan hacer aún más atractiva la propuesta. «Aquí no se paga por el abastecimiento de agua y, en cuanto a la luz, podríamos valorar asumir el coste durante el primer año», anticipa el regidor pedáneo. Eso sí, los interesados deberán cumplir con los días mínimos de apertura establecidos como condición para llegar a un acuerdo: viernes, sábados y domingos. «Esos son los días con más movimiento; entre semana casi todos los vecinos se desplazan a Ciudad Rodrigo por motivos laborales, pero los fines de semana se echa en falta un espacio así», recalca Martínez, quien recuerda además que «somos una zona de paso de muchos cazadores, por lo que existe un flujo continuo de personas».

El local cuenta con unos 120 metros cuadrados, totalmente reformado, con una cocina equipada que permitiría ofrecer comidas, dos cuartos de baño, zona de bar y un salón que podría dividirse en dos espacios. Además, según detalla el alcalde, la zona de barra puede cerrarse para utilizar únicamente el salón. El bar dispone de dos neveras, mesas, sillas, taburetes y televisión, y está prevista la instalación de una bomba de calor. Finalmente, el espacio ofrece la posibilidad de montar una terraza con vistas a la plaza y otra en un amplio patio trasero.

«La reforma se acometió gracias a las ayudas de la Diputación para los bares, pero también gracias a Marcos Iglesias, ya que en la primera convocatoria quedaron fuera las entidades locales menores como es nuestro caso, y el alcalde de Ciudad Rodrigo intervino para que pudiéramos acceder a estas subvenciones», resalta Manuel Martínez.

El regidor de Águeda señala que «ya hemos tenido varias personas interesadas; de hecho, estos días va a venir una pareja de Ciudad Rodrigo a verlo». Además, desde el Consistorio se apuesta por que este lugar pueda utilizarse también para celebrar cumpleaños o como espacio infantil, dada su amplitud, «algo de lo que no disponemos en la comarca».