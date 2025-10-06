Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Inauguración a cargo de autoridades civiles y militares. S. DORADO

Las banderas históricas de España llegan a Ciudad Rodrigo

La exposición recorre desde el siglo XV hasta el siglo XX y estará abierta hasta el día 30 de octubre

S. Dorado

Ciudad Rodrigo

Lunes, 6 de octubre 2025, 17:04

Comenta

La Casa de la Cultura de Ciudad Rodrigo inauguró esta mañana una nueva exposición: «Banderas Históricas de España», una muestra que estará abierta al público hasta el próximo día 30 de octubre, y a cuya apertura acudieron, entre otras personalidades, el alcalde mirobrigense, Marcos Iglesias; el subdelegado de Defensa en Salamanca, el coronel José Gallo; la embajadora del Ejército en Salamanca, Isabel Bernardo; la delegada de Cultura, Belén Barco; y el comisario de la muestra, Teniente coronel retirado Ángel Álvarez Marcos.

«Detrás de cada bandera hay una historia que merece ser contada», indicó Belén Barco, concejal del Ayuntamiento, quien reseñó el recorrido de símbolos y emblemas que exhibe esta colección itinerante a lo largo de los siglos. El subdelegado José Gallo expresó su agradecimiento a las instituciones y el personal que han hecho posible la muestra. «Sin ese plus de trabajo y compromiso sería imposible llevar a cabo estas actividades», señaló.

Asimismo, destacó la participación del miembro de la Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas de la Guardia Civil, Ángel Álvarez, quien se ha hecho cargo del comisariado. En esta colección se pueden explorar desde pendones reales de los Reyes Católicos o Felipe II, hasta banderas imperiales, de tercio o de compañía, además de estandartes y enseñas.

