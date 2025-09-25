Babilafuente estudia la mejor fórmula para dar vida a su nuevo local social El Ayuntamiento tendrá que volver a adjudicar el servicio de limpieza de los edificios

Jorge Holguera Illera Babilafuente Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:35

El Ayuntamiento de Babilafuente ha acogido este jueves la sesión ordinaria del mes en la que el principal punto ha sido la propuesta de aprobación de ordenanza reguladora de la utilización temporal o esporádica de edificios, locales e instalaciones municipales en el punto tres del orden del día. Mediante la misma se pretendía ajustar el adelanto de una garantía necesaria que deberán de abonar las personas que quieran hacer uso del nuevo local social.

Este edificio ha sido construido recientemente y se pondrá en funcionamiento cuando esté la nueva ordenanza. Los ediles acordaron aplazar la creación de esta normativa al siguiente pleno.

El edil Fran González ha propuesto ampliar la ordenanza al resto de edificios municipales y fijar una tarifa, con exenciones a las asociaciones de la localidad y otras entidades sin ánimo de lucro. En la parte de fijar una tarifa compartieron su opinión las ediles del PSOE, pero «pagar algo simbólico» con el fin de hacer frente a gastos como la luz. La alcaldesa, Carmen Gómez, ha explicado que el local es para eventos sociales de los vecinos pero finalmente acordaron crear la ordenanza con las correspondientes tarifas.

Por otro lado, entre otros asuntos se ha informado de la rescisión del contrato de limpieza que había sido adjudicado por 24.000 euros porque la empresa no se ha presentado, con lo que el Ayuntamiento tendrá que volver a adjudicar este servicio.

