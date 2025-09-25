Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pleno celebrado en Babilafuente. J.H.

Babilafuente estudia la mejor fórmula para dar vida a su nuevo local social

El Ayuntamiento tendrá que volver a adjudicar el servicio de limpieza de los edificios

Jorge Holguera Illera

Jorge Holguera Illera

Babilafuente

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:35

El Ayuntamiento de Babilafuente ha acogido este jueves la sesión ordinaria del mes en la que el principal punto ha sido la propuesta de aprobación de ordenanza reguladora de la utilización temporal o esporádica de edificios, locales e instalaciones municipales en el punto tres del orden del día. Mediante la misma se pretendía ajustar el adelanto de una garantía necesaria que deberán de abonar las personas que quieran hacer uso del nuevo local social.

Este edificio ha sido construido recientemente y se pondrá en funcionamiento cuando esté la nueva ordenanza. Los ediles acordaron aplazar la creación de esta normativa al siguiente pleno.

El edil Fran González ha propuesto ampliar la ordenanza al resto de edificios municipales y fijar una tarifa, con exenciones a las asociaciones de la localidad y otras entidades sin ánimo de lucro. En la parte de fijar una tarifa compartieron su opinión las ediles del PSOE, pero «pagar algo simbólico» con el fin de hacer frente a gastos como la luz. La alcaldesa, Carmen Gómez, ha explicado que el local es para eventos sociales de los vecinos pero finalmente acordaron crear la ordenanza con las correspondientes tarifas.

Por otro lado, entre otros asuntos se ha informado de la rescisión del contrato de limpieza que había sido adjudicado por 24.000 euros porque la empresa no se ha presentado, con lo que el Ayuntamiento tendrá que volver a adjudicar este servicio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué están engalanadas las calles del centro?
  2. 2 El burdel chino de la avenida de Portugal llega a la Audiencia con la principal implicada en rebeldía
  3. 3 Confusión con las ayudas agrarias por incendios: el Ministerio no menciona a Cipérez en el proyecto... pero dice que sí se beneficiará
  4. 4 Trasladado de urgencia al Hospital un trabajador herido al caer de altura de dos metros en la zona de Guijuelo
  5. 5 Derribo final para culminar la urbanización de la avenida de Salamanca
  6. 6 Lío con la zona peatonal: las multas se frenan hasta el 1 de octubre
  7. 7 350 coches al día en el Calasanz, 65 en el San Estanislao
  8. 8 El 98% de los vehículos tiene permiso de acceso a la zona peatonal
  9. 9 La Guardia Civil halla sin vida el cuerpo de un anciano desaparecido en Tábara
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este miércoles 24 de septiembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Babilafuente estudia la mejor fórmula para dar vida a su nuevo local social

Babilafuente estudia la mejor fórmula para dar vida a su nuevo local social