El Ayuntamiento de Santa Marta impulsa la renovación y puesta a punto de sus instalaciones deportivas

EÑE Santa Marta de Tormes Viernes, 17 de octubre 2025, 13:37

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes impulsa un ambicioso plan de mejora y renovación en distintas instalaciones deportivas del municipio, con actuaciones que ya se están ejecutando en el frontón cerrado, el campo de fútbol Alfonso San Casto, el colegio Miguel Hernández y varias pistas exteriores distribuidas por toda la localidad.

«Siempre estamos pendientes de las necesidades que nos trasladan los monitores y usuarios de estos espacios para que estén siempre en condiciones óptimas para la práctica deportiva«, ha explicado el concejal de Deportes, Jorge Valiente. Además, ha añadido: «Fundamentalmente el deterioro de las superficies y de los equipamientos se debe al uso continuado, algo que refleja que Santa Marta es un pueblo realmente comprometido con el deporte».

Entre las mejoras ya acometidas, destaca la reparación de las grietas de la pista de atletismo del colegio Miguel Hernández, donde se ha aplicado una imprimación con caucho rojo sobre el pavimento. Asimismo, se han colocado nuevas redes en las porterías de fútbol sala de varias pistas al aire libre.

El plan también contempla la puesta a punto del césped del campo de fútbol Alfonso San Casto, con tareas de limpieza, peinado y recebado para mejorar tanto su aspecto como las condiciones de juego. En el frontón cerrado, se procederá al sellado de las grietas del pavimento, con el objetivo de garantizar su seguridad y funcionalidad.

Además, se acondicionará la pista de baloncesto ubicada en la calle Soto, en la urbanización Valdelagua, y se llevará a cabo la sustitución de los aros de las canastas exteriores en zonas como Valdelagua, Las Nieves y la carretera de Naharros. En la pista 3x3 de Las Villas de Valdelagua, La Fontana y Las Nieves, se instalarán nuevas redes metálicas antivandálicas con 12 ganchos, pensadas para ofrecer mayor durabilidad.

En total, el Ayuntamiento ha destinado más de 2.600 euros a este conjunto de actuaciones, con el objetivo de garantizar el mantenimiento, la seguridad y la calidad de los espacios deportivos más utilizados por los vecinos.