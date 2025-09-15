El Ayuntamiento de Babilafuente entrega un desfibrilador al instituto
La alcaldesa ha hecho entrega de este obsequio al servicio de alumnado y profesorado
Babilafuente
Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:20
El director del Instituto 'Senara' de Babilafuente, José Antonio Sánchez Orduña, ha recibido este lunes un desfibrilador para su centro.
La alcaldesa de Babilafuente, Carmen Gómez Fraile, se ha encargado de hacer entrega de este nuevo aparato que el Ayuntamiento de Babilafuente pone a disposición del centro al que acuden alumnos de la localidad y de toda la comarca.
El Ayuntamiento de Babilafuente ya cuenta con otro desfibrilador en el multiusos próximo al parque e instalaciones deportivas del municipio.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.