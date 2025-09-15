El Ayuntamiento de Babilafuente entrega un desfibrilador al instituto La alcaldesa ha hecho entrega de este obsequio al servicio de alumnado y profesorado

Jorge Holguera Illera Babilafuente Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:20 Comenta Compartir

El director del Instituto 'Senara' de Babilafuente, José Antonio Sánchez Orduña, ha recibido este lunes un desfibrilador para su centro.

La alcaldesa de Babilafuente, Carmen Gómez Fraile, se ha encargado de hacer entrega de este nuevo aparato que el Ayuntamiento de Babilafuente pone a disposición del centro al que acuden alumnos de la localidad y de toda la comarca.

El Ayuntamiento de Babilafuente ya cuenta con otro desfibrilador en el multiusos próximo al parque e instalaciones deportivas del municipio.