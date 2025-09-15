Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Antonio Sánchez y Carmen Gómez.

El Ayuntamiento de Babilafuente entrega un desfibrilador al instituto

La alcaldesa ha hecho entrega de este obsequio al servicio de alumnado y profesorado

Jorge Holguera Illera

Jorge Holguera Illera

Babilafuente

Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:20

El director del Instituto 'Senara' de Babilafuente, José Antonio Sánchez Orduña, ha recibido este lunes un desfibrilador para su centro.

La alcaldesa de Babilafuente, Carmen Gómez Fraile, se ha encargado de hacer entrega de este nuevo aparato que el Ayuntamiento de Babilafuente pone a disposición del centro al que acuden alumnos de la localidad y de toda la comarca.

El Ayuntamiento de Babilafuente ya cuenta con otro desfibrilador en el multiusos próximo al parque e instalaciones deportivas del municipio.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Participa en la elección del pueblo con la foto más original del verano
  2. 2 Espectacular accidente junto a la rotonda del Pirulí: un coche choca contra un árbol y una señal y acaba en la isleta
  3. 3 Tres personas atropelladas, entre ellas un niño, en Padre Ignacio Ellacuría
  4. 4 Estas son las 51 nuevas rutas de autobús gratuitas en la provincia desde este lunes
  5. 5 Fans de todas las edades y lugares para ver a Europe: «Donde vayan ellos voy yo»
  6. 6 Detenido un prófugo con causas pendientes en Cáceres en un control en las Ferias de Salamanca
  7. 7 Participa a partir del lunes en la elección del pueblo con la foto más original del verano
  8. 8 «Ni en mis mejores sueños pensé en cantar en la Plaza Mayor, soy un tío feliz»
  9. 9 Los accidentes con animales, camino de batir récord negativo en Salamanca
  10. 10 Atropellada una mujer de 86 años por una furgoneta en la avenida Alfonso IX de León

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El Ayuntamiento de Babilafuente entrega un desfibrilador al instituto

El Ayuntamiento de Babilafuente entrega un desfibrilador al instituto