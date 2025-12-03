Una avería en la red general de agua, posible causa de la falta de presión en Béjar Vecinos de las partes más altas de la ciudad se quejan de la escasez de suministro, sobre todo en fines de semana, desde finales de agosto de 2024. El Ayuntamiento abrirá la zona del monumento de Los Cañones para reparar los daños y recuperar la normalidad.

Imagen de la zona del monumento de Los Cañones de Víctor Gorzo, que será abierta para reparar la avería en la red de suministro.

El Ayuntamiento de Béjar ha localizado una avería importante en la confluencia de las calles Gerona y Libertad con Sierra de Francia en lo que cree es el origen de la falta de presión y de suministro que están sufriendo vecinos residentes en las partes más altas de la ciudad.

El equipo de Gobierno ha emitido un comunicado para informar que se trata de «una importante avería en una tubería principal de 200 milímetros», que ha calificado como «una de las conducciones más relevantes del sistema de abastecimiento urbano».

Esa avería parece ser la causa de los problemas detectados que, según las mediciones realizadas a pie de vivienda por parte de la empresa adjudicataria del servicio, «ofrecían valores aparentemente normales» a pesar de las continuas quejas de los residentes por falta de presión. Sin embargo, las inspecciones técnicas realizadas con posterioridad han permitido este miércoles localizar el origen en uno nuevo ejemplo del deterioro de la red de abastecimiento de la ciudad.

Para su reparación, el Ayuntamiento ha avanzado que será necesario cortar el tráfico y el suministro en esa zona de la ciudad en una «actuación urgente» que se realizará en las próximas horas. «Los cortes permanecerán activos durante el tiempo estrictamente necesario para ejecutar los trabajos en condiciones de seguridad» ha afirmado el Ayuntamiento para, además, pedir a la ciudadanía que respete la señalización provisional y modifique los itinerarios debido a ese corte.

Con esta reparación, el equipo de Gobierno de Béjar espera poner fin a las quejas de los vecinos que venían sufriendo continuos cortes de agua y cambios de presión con riesgo de avería para los electrodomésticos.

Los problemas se remontan a finales de agosto de 2024 cuando una avería en la red dejó sin agua a la mitad de la ciudad tras la rotura de una tubería perteneciente a la Mancomunidad de Aguas. Viene afectando a vecinos residentes en los barrios de San Juan y González Macías y en las calles 28 de septiembre y en los números del 65 en adelante de Recreo, principalmente, en lo que son las zonas más altas donde es necesaria una mayor presión para que el suministro llegue a las viviendas.

La situación vivida por los residentes era tal que algunas comunidades de vecinos estaban dispuestas a presentar escritos para que el Ayuntamiento o la empresa adjudicataria solventara el problema. Con la localización de la avería, los afectados esperan que los problemas en el suministro de agua finalicen después de 16 meses con continuas deficiencias en el servicio.