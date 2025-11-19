Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La Audiencia ratifica la condena a un ingeniero por la denuncia falsa al exalcalde de Pedrosillo

Impone una pena de 6 meses de prisión y multa de 12 meses a razón de 8 euros al día )2.880 euros)

J.Á.M.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:12

La Audiencia Provincial de Salamanca ha dictado sentencia por la que ratifica la resolución emitida por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Salamanca contra un ingeniero de Caminos por un delito de acusación y denuncia falsa contra el exalcalde socialista de Pedrosillo de los Aires, Ángel Alonso, y la entonces secretaria municipal, Eva Prieto.

El citado ingeniero ha sido condenado a la pena de 6 meses de prisión y multa de 12 meses a razón de 8 euros al día (2.880 euros), al abono de las costas del juicio y a indemnizar por los daños morales sufridos por el alcalde y la secretaria municipal con la suma de 2.500 euros para cada uno, según reza en la sentencia dictada por la Audiencia Provincial.

Los hechos se remontan al año 2020, cuando el ingeniero formuló denuncia contra el alcalde y la secretaria municipal al considerar que éstos habían cometido un delito de prevaricación en la adjudicación de un proyecto para la ejecución de una depuradora de aguas en el municipio. El Juzgado de Instrucción nº 1 de Salamanca archivó la causa y el alcalde y la secretaria interpusieron una denuncia contra el ingeniero de Caminos, que se solventó con sentencia condenatoria, que ha sido ratificada por la Audiencia Provincial de Salamanca.

