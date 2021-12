Así fue el paso de Unamuno por La Alberca

Desde que en 1891 el escritor vasco Miguel de Unamuno llegase a Salamanca para asumir la cátedra de Griego en la Universidad, demostró su afición por las excursiones. Atraído por la Sierra de Francia, el valle de las Batuecas y la Peña de Francia, recorrió la provincia a pie y en caballerías. Enseguida mostró su predilección por La Alberca, pueblo sobre el que el 8 de agosto de 1900 publicó el artículo “Brianzuelo de la Sierra” en la revista “La Ilustración Española y Americana”.

Este texto ha sido recuperado ahora por Antonio Sánchez Puerto, quien, con varias imágenes, reconstruye el paso por La Alberca del gran escritor de la Generación del 98 en el volumen de la editorial Reino de Cordelia.

Sánchez Puerto recuerda que la primera visita a La Alberca de Unamuno fue en torno a 1892, según afirma en un artículo publicado en “El Imparcial” en 1913: “Hace ya años, lo menos 18, que me llegué desde La Alberca hasta el famosísimo valle de las Batuecas, y desde entonces quedé deseoso de visitar las Hurdes; mas aunque después he andado por la Sierra de Francia, nunca hasta este verano se me cumplió el deseo”. El intelectual vasco siente verdadera pasión por los viajes, que serán una constante en su vida, siempre con algún grupo de amigos íntimos, siempre mostrando verdadero interés por conocer las costumbres, el léxico, las tradiciones y la gente, según se lee en el epílogo.