Así es la vida del Gran Wyoming en Puente del Congosto: “Viene a la panadería o al chiringuito”

“Viene a la panadería o al chiringuito de La Bardera. El sábado le vieron comiendo allí”, confirman dos vecinas de Puente del Congosto que, sin embargo, no se han encontrado con el presentador por las calles de la localidad. Y es que la finca adquirida por El Gran Wyoming en la zona se encuentra entre los núcleos de Bercimuelle y Puente del Congosto aunque pertenece al término del primero (es una entidad local menor que forma parte del municipio de Puente del Congosto).

Por Bercimuelle no se le ha visto mucho. Su casa está a varios kilómetros de distancia y, como señala Felipe, vecino de la localidad, “no tenemos bar como punto de encuentro”, de modo que es complicado verlo. “Sí ha ido varias veces para hacer gestiones relacionadas con la luz o el agua en el Ayuntamiento”, añade el vecino, pero poco más. Y es que no tiene necesidad de hacerlo porque Bercimuelle tampoco tiene tienda y ha de ir a otros lugares para comprar. El alcalde de Bercimuelle, Cirilo Hernández, sí ha estado con él, pero, por cuestiones de privacidad no ofrece datos concretos. Reconoce, no obstante, que “no le da tiempo a hablar con nadie. La finca está alejada del pueblo y no necesita pasar por él ni ir expresamente tampoco”.