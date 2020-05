Así es el ‘oasis’ de la zona de salud de Miranda del Castañar

El problema se centra, por tanto, en la hostelería de la zona, que, según cree el regidor, no podrá trabajar hasta que no entre toda la provincia en la fase 1. La Sierra está partida en dos partes con lo que la movilidad está muy limitada y, por ejemplo, se puede viajar a Herguijuela pero no a Monforte e ir a Sequeros o Garcibuey, pero no a Mogarraz.

“Vamos a pedir precaución a quienes puedan venir a trabajar desde otras zonas”, señala el alcalde de Sotoserrano

Pese a estar circunscritos a un ámbito tan limitado, el alcalde señala que “vamos a pedir precaución para las personas que puedan venir de otras zonas para trabajar y también que, por responsabilidad, no venga aún la gente al pueblo”. Y es que el miedo a posibles contagios es una de las cuestiones que une a las zonas limpias. Sucede también en pueblos sin casos positivos que se encuentran en zonas que no han pasado de fase. En la vecina comarca de Béjar, por ejemplo, hay numerosos pueblos sin casos, pero pertenecen a un conjunto y han de salir todos a la vez (en este sentido, la Junta no ofrece datos por municipios, sino por zonas básicas de salud).

La hostelería, por norma general, no se va a mover mucho de una semana a otra. Sí habrá cambios en cuestión religiosa, dado que las iglesias de estos pueblos podrán celebrar misas con fieles, aunque reducidas a un tercio de su aforo. Alfredo Fernández, párroco de Sotoserrano, Herguijuela y Madroñal es uno de los sacerdotes que ahora hace cábalas cobre cómo organizarse dado que en esta zona “hay pueblos que sí pasan de fase y otros no”. El cambio más significativo, indica, “es que podré celebrar misa con fieles a partir de mañana lunes con las condiciones que ya se nos han establecido. Creo que no vamos a tener muchos problemas porque mi sensación es que la gente sigue con miedo y no va a haber una avalancha de fieles. No la había antes, ahora creo que menos”.