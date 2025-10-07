La asamblea de Cruz Roja en Miróbriga celebra el Día de la Banderita Durante la mañana hubo mesas petitorias en la Plaza Mayor, en el Buen Alcalde, en el mercado de abastos y un supermercado

Los voluntarios de la asamblea local de Cruz Roja en Ciudad Rodrigo salieron en la mañana de este martes a las calles mirobrigenses con motivo del Día de la Banderita, una jornada tradicional de este colectivo con el objeto de recaudar fondos para mantener los diferentes programas que desarrolla en la ciudad y la comarca.

La Plaza Mayor fue uno de los puntos de esta acción, con la presencia de la concejala de Servicios Sociales, Joana Veloso, y los ediles Ramón Sastre y Belén Barco, acompañaron al presidente de la asamblea Ángel Agudo.

El presidente señaló que en esta ocasión la jornada se ha dedicado al mundo rural «porque somos conscientes de la despoblación que existe y de que el nivel de edad en nuestros pueblos es muy alto y procuramos acompañar a nuestros mayores y ofrecer alternativas de envejecimiento activo». Además, el colegio Miróbriga aportó su granito de arena con la entrega de más de 300 sobres solidarios.