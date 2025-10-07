Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Voluntarios y autoridades locales en la Plaza Mayor D. S.

La asamblea de Cruz Roja en Miróbriga celebra el Día de la Banderita

Durante la mañana hubo mesas petitorias en la Plaza Mayor, en el Buen Alcalde, en el mercado de abastos y un supermercado

D. Sánchez

Ciudad Rodrigo

Martes, 7 de octubre 2025, 15:40

Comenta

Los voluntarios de la asamblea local de Cruz Roja en Ciudad Rodrigo salieron en la mañana de este martes a las calles mirobrigenses con motivo del Día de la Banderita, una jornada tradicional de este colectivo con el objeto de recaudar fondos para mantener los diferentes programas que desarrolla en la ciudad y la comarca.

La Plaza Mayor fue uno de los puntos de esta acción, con la presencia de la concejala de Servicios Sociales, Joana Veloso, y los ediles Ramón Sastre y Belén Barco, acompañaron al presidente de la asamblea Ángel Agudo.

El presidente señaló que en esta ocasión la jornada se ha dedicado al mundo rural «porque somos conscientes de la despoblación que existe y de que el nivel de edad en nuestros pueblos es muy alto y procuramos acompañar a nuestros mayores y ofrecer alternativas de envejecimiento activo». Además, el colegio Miróbriga aportó su granito de arena con la entrega de más de 300 sobres solidarios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un delincuente con 59 condenas suma otra más por el asalto a un conocido mesón de Cuatro Calzadas
  2. 2 La Policía Científica busca pistas en un coche tras la violenta agresión a una pareja el barrio de El Carmen
  3. 3 De fugitivos en su país a amados en un pueblo salmantino: «De habernos quedado seríamos presos políticos»
  4. 4 «Necesitaba que atendieran a mi hija, pero nadie quería escucharnos»
  5. 5 Bomberos de la Diputación y medios de la Junta trabajan en la extinción de un incendio forestal en Mieza
  6. 6 Roban al juvenil de Unionistas en los vestuarios del Reina Sofía: «Cuando volvieron se encontraron todo abierto»
  7. 7 «Aquí se está mejor, todos nos conocemos y es como estar en casa»
  8. 8 Mercadona confirma el cierre de todas sus tiendas para estos dos días
  9. 9 Una discusión durante la partida desencadenó la agresión a tiros a una pareja en la calle Moriscos
  10. 10 «No quiero que me llamen súper mamá, cualquiera lucharía para que su hijo tuviera una vida digna»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La asamblea de Cruz Roja en Miróbriga celebra el Día de la Banderita

La asamblea de Cruz Roja en Miróbriga celebra el Día de la Banderita