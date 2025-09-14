Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El artista, Daniel Martín, y el concejal de Turismo de Santa Marta, Juan Carlos Buenos, en la nueva exposición de la Sala Tragaluz. EÑE

El artista Daniel Martín presenta en Santa Marta su primera exposición centrada en el color negro

La exposición 'Black' estará abierta al público en la Sala Tragaluz hasta el 7 de enero

EÑE

Santa Marta de Tormes

Domingo, 14 de septiembre 2025, 17:11

La sala municipal de exposiciones Tragaluz, en Santa Marta de Tormes, presenta la exposición 'Black', un nuevo proyecto del artista salmantino Daniel Martín que supone un giro radical en su trayectoria. Conocido por sus obras marcadas por la intensidad cromática y el uso de colores explosivos, Martín deja a un lado su característica paleta para centrarse en el color negro.

Durante la presentación de la muestra, el artista estuvo acompañado por el concejal de Turismo, Juan Carlos Bueno, quien destacó «el valor de una propuesta muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en este artista, que es también autor de numerosas obras en la Ruta de Arte Mural de Santa Marta».

Daniel Martín explicó que 'Black' es una serie en construcción que nace de una necesidad creativa: «Después de años huyendo del negro, creo que este color tiene poder en sí mismo, más que otros. Es elegante, funesto y para mí revelador. Un color que permite ver más allá del mismo color, sin distracciones».

La exposición muestra la primera parte de este nuevo proyecto y se presenta como un capítulo aparte dentro de su obra, en la que hasta ahora el negro solo había aparecido de forma testimonial, tanto en sus piezas abstractas como figurativas.

Además de su papel en esta muestra, el artista cuenta con obras en la colección permanente del Museo de Arte Contemporáneo «José Fuentes», ubicado en el Ayuntamiento de Santa Marta, así como varios murales en la Ruta de Arte Mural, entre ellos la serie 'La llegada del color'.

La exposición 'Black' estará abierta al público hasta el 7 de enero en el Edificio Sociocultural de Santa Marta. El horario de visita es de 10:00 a 14:00 horas. También se puede acudir en horario de tarde con cita previa llamando al 923 20 00 05.

