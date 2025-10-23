Arribes del Duero apuesta por los jóvenes para crear empleo y un sentimiento de arraigo a la zona Esta novedosa propuesta titulada «Territorio Joven» llevará a escolares a los municipios y a conocer a los emprendedores locales

Con la intención de apostar «por nuestro bien más preciado y escaso», la Asociación de Turismo Arribes del Duero ha puesto en marcha el programa «Territorio Joven», con el objetivo de fomentar el arraigo a la tierra y poner en valor a los emprendedores locales. Javier Barahona y Fuensanta Martín han sido los encargados de explicar los detalles de esta iniciativa en el salón de plenos del Ayuntamiento de Lumbrales, un acto que ha contado con la presencia de alcaldes de varios municipios del entorno, como Vitigudino, Hinojosa de Duero, La Fregeneda o San Felices de los Gallegos, junto al regidor lumbralense, Carlos Pedraz, y al diputado de Turismo, Juan Carlos Zaballos.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo del grupo Tragsa, que ha financiado los costes derivados y ha incluido esta propuesta en su programa «Solidarios Nacionales». En cuanto a su desarrollo, «Territorio Joven» se ha estructurado en dos líneas de actuación durante los meses de octubre y noviembre. Por un lado, se han organizado visitas de escolares de entre 6 y 12 años, procedentes de municipios de las Arribes salmantinas y zamoranas, para conocer otros pueblos del territorio y visitar a emprendedores locales. Por otro lado, han sido estos emprendedores —quienes han apostado por quedarse en la zona— los que han ofrecido charlas inspiradoras en los tres institutos existentes en estas comarcas entre ambas provincias.

«Nuestra intención es crear un sentimiento de territorio, que conozcan todo lo que ofrece y, al mismo tiempo, dejar un poso de emprendimiento y abrir los ojos a que aquí tienen muchos recursos por descubrir», ha explicado Javier Barahona, quien ha añadido que con esta iniciativa «se está en la inercia de romper las barreras mentales de que las zonas rurales se han quedado atrás, y no es así: es una opción de futuro muy plausible».

El acto, que ha culminado con una pequeña mesa redonda con representantes de los emprendedores y de los centros educativos, también ha contado con la intervención del alcalde lumbralense, Carlos Pedraz, quien ha asegurado que esta idea «es novedosa y muy interesante, poniendo en alza el capital humano con el que contamos en esta zona», y ha señalado la importancia de «colaborar todos, desde lo público y lo privado». En la misma línea se ha expresado el diputado provincial: «Este territorio es único», ha destacado Zaballos.