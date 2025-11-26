Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Inicio de los trabajos de retirada de las viejas traviesas del tren en Cabrerizos. EÑE

Arranca la retirada de las viejas traviesas del tren en Cabrerizos

ADIF ha iniciado los trabajos que se prolongarán durante una semana

EÑE

Cabrerizos

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:25

Comenta

La maquinaria pesada ya trabaja sobre el terreno para llevar a cabo la retirada de las viejas traviesas de tren que llevaban cinco años 'olvidadas' por ADIF junto a la vía en la entrada de la localidad de Cabrerizos.

Tanto el Consistorio de la localidad, como los vecinos, habían denunciado en numerosas ocasiones que esta situación era «insostenible e insalubre», puesto que en la zona habían aparecido «desde ratas hasta serpientes», además de haberse convertido en un punto peligroso para los niños que se acercaban hasta allí.

Esta previsto que los trabajos de retirada, que acaban de comenzar se prolonguen durante una semana e incluirán dos fases: una nocturna, durante la que se acercarán los materiales a la zona de carga con la maquinaria pesada, y una segunda, donde se procederá a la retirada de las traviesas en camiones y que se realizará durante el día.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Quién es la salmantina Teresa Peramato Martín, propuesta para ser fiscal general del Estado
  2. 2 Las cabañuelas avisan de lo que pasará el mes que viene si se cumple el refrán: «Si llueve por San Francisco Javier...»
  3. 3 Susto en el Corrillo: trasladan al Hospital a una mujer tras una aparatosa y sangrienta caída
  4. 4 El Gobierno propone a la salmantina Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado en sustitución de García Ortiz
  5. 5 Detenido un fugitivo en su casa tras meses sin salir a la calle eludiendo el ingreso en prisión
  6. 6 Rescate a contrarreloj en la central hidroeléctrica de Villarino: un operario queda inmovilizado por una pieza metálica
  7. 7 «Estoy enamorada de mi tierra, soy salmantina hasta la médula»
  8. 8 Trasladado al Hospital tras caer a una piscina vacía en Béjar
  9. 9 Herido un niño de 2 años tras ser atropellado en la calle Pamplona
  10. 10 Un coche atropella a una septuagenaria en un paso de peatones de Ciudad Rodrigo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Arranca la retirada de las viejas traviesas del tren en Cabrerizos

Arranca la retirada de las viejas traviesas del tren en Cabrerizos