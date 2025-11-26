Arranca la retirada de las viejas traviesas del tren en Cabrerizos ADIF ha iniciado los trabajos que se prolongarán durante una semana

La maquinaria pesada ya trabaja sobre el terreno para llevar a cabo la retirada de las viejas traviesas de tren que llevaban cinco años 'olvidadas' por ADIF junto a la vía en la entrada de la localidad de Cabrerizos.

Tanto el Consistorio de la localidad, como los vecinos, habían denunciado en numerosas ocasiones que esta situación era «insostenible e insalubre», puesto que en la zona habían aparecido «desde ratas hasta serpientes», además de haberse convertido en un punto peligroso para los niños que se acercaban hasta allí.

Esta previsto que los trabajos de retirada, que acaban de comenzar se prolonguen durante una semana e incluirán dos fases: una nocturna, durante la que se acercarán los materiales a la zona de carga con la maquinaria pesada, y una segunda, donde se procederá a la retirada de las traviesas en camiones y que se realizará durante el día.

