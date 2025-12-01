Arranca la obra del colector de Ciudad Jardín de Doñinos La inversión que se lleva a cabo supone 100.000 euros y 2 meses de obras. Supone desbloquear la construcción de hasta 150 nuevas viviendas en la localidad

El inicio de las obras del colector que dará servicio a la urbanización Ciudad Jardín de Doñinos.

EÑE Doñinos de Salamanca Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:03

El inicio de las obras del nuevo colector de la urbanización Ciudad Jardín en Doñinos «ponen fin a una etapa de 20 años de espera», tal como reconoció el alcalde de la localidad, Agustín Rodríguez, «suponen decir adiós a un problema de insalubridad para la zona y permitirán avanzar en otros aspectos urbanísticos del municipio».

Las obras para la ejecución del nuevo colector se ha previsto que tengan una duración de dos meses y los primeros pasos se han dado con una maquinaria especial que permite horadar para meter canalizaciones por debajo de la carretera principal del municipio sin tener que cortar el tráfico rodado.

También ha comenzado la parte de las excavaciones que permitirán ejecutar el nuevo colector de la urbanización, que está en la margen izquierda de la entrada del municipio desde la capital.

Así, la inversión que realiza el consistorio supera los 100.000 euros y se han previsto dos meses como plazo de ejecución de la misma. En la actualidad tanto las aguas pluviales de la zona como las fecales se vierten a una estación de depuración de aguas residuales (EDAR) sin funcionamiento, ubicada en una parcela particular, con vertido a un regato de las inmediaciones.

La solución que quiere alcanzar con esta obra es la de llevar estas aguas a la red del saneamiento existente y que está situado al otro lado de la carretera CL-517 en la margen derecha el vial, desde donde llegan al emisario general que las conduce a la EDAR de Salamanca, donde se centraliza la depuración de las aguas residuales, tanto de la capital de la provincia, como de muchos de los núcleos urbanos de su alfoz.

«Esta es una de las obras más esperadas en la localidad desde hace bastantes años, tanto por las viviendas que ya están construidas en la zona, como por las que se podrán sumar en el futuro. Está previsto que el desarrollo de este sector alcance hasta otras 150 viviendas en la urbanización», indicó el alcalde, Agustín Rodríguez.

La obra incluye la ejecución de un pozo de bombeo, así como la correspondientes bombas y canalizaciones necesarias para la impulsión del agua.

En esta obra se han eliminado algunos de los elementos que estaban presentes en anteriores proyectos, como el uso del tanque de tormentas y de la instalación de desbaste automatizado y se simplifica la red de tuberías del saneamiento.

Esta decisión obliga a modificar tanto la red de abastecimiento (no hay que llevar agua para limpieza de los elementos eliminados) como la red eléctrica (sólo hay que llevar electricidad al pozo de bombeo).