Arranca un nuevo curso de la Universidad de la Experiencia en Santa Marta A lo largo del curso,los alumnos podrán participar en tres actividades presenciales ofertadas desde la UPSA

La concejala de Mayores, Mari Cruz Gacho, visitó a los alumnos del Programa Interuniversitario de la Experiencia en el primer día de curso. Una iniciativa de la Junta de Castilla y León que sigue consolidándose en Santa Marta de Tormes con 21 matriculados en el arranque académico y la matrícula abierta hasta el 30 de octubre. Durante su visita, Gacho animó a los nuevos alumnos a «aprovechar al máximo la oportunidad que os brindamos» y felicitó a los veteranos por su «dedicación y esfuerzo y demostrar que la edad no es un obstáculo para seguir formándose».

En esta nueva edición del programa se han incorporado cuatro nuevos alumnos que se suman a los 7 de segundo curso, los ocho de tercero que se graduarán este año, y las dos alumnas que se graduaron el año pasado y que han querido seguir ampliando su formación, una continuidad que como remarcó Gacho, «demuestra que la iniciativa tiene muy buena acogida y que el colectivo de mayores de Santa Marta es activo y participativo, además de estar totalmente integrado en la vida municipal».

En la sede de la Universidad de la Experiencia de Santa Marta de Tormes se imparte este año el itinerario de Ciencia, Cultura y Sociedad. La programación, en formato online, está dirigida a mayores de 55 años que deberán acudir a las clases en el Edificio Sociocultural los martes y los jueves en horario de 17:00 a 18:30 horas desde el 23 de octubre de 2025 y hasta el 2 de junio de 2026, completando un mínimo de 48 horas de formación.

A lo largo del curso, los alumnos podrán participar en tres actividades presenciales ofertadas desde la UPSA como la visita a las instalaciones de la Base Aérea de Matacán, una ponencia de la exposición sobre Unamuno «Bajo pluma de mujer», y un taller de gastronomía navideña que se impartirá en la Escuela Municipal de Hostelería de Santa Marta.

Además, los alumnos de Santa Marta podrán acudir si lo desean, a las clases presenciales que se imparten en la Universidad Pontificia, los miércoles en horario de 18:00 a 19:00 horas. En concreto, podrán seleccionar uno de los tres itinerarios que mejor se adapte a los intereses e inquietudes personales: Humanidades, Ciencia, Cultura y Sociedad, y Ciencias y Ciencias de la Vida.

«Desde el Ayuntamiento apostamos hace ya cuatro años por un programa que permite el acceso a la educación sin excepciones, fundamentalmente a un colectivo que tiene muchos obstáculos para poder formarse a través de los canales habituales. Además, el respaldo de nuestros mayores nos empuja a seguir adheridos a este proyecto impulsado de forma muy acertada por la Junta de Castilla y León», concluyó la responsable del área.