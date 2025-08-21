Arabayona celebrará su producto estrella

Participantes en las pruebas del Grand Prix, durante la pasada Fiesta de la Patata de Arabayona.

La colocación de banderas de las peñas esta noche en el edificio antiguo del ayuntamiento marcará el inicio de las esperadas Fiestas de la Patata de Arabayona de Mógica.

El sábado llegará la II Feria de la Patata, que se celebrará por segunda ocasión en el multiusos y se ha convertido en una cita esencial para poner en valor el producto estrella que producen los agricultores de la localidad.

Estas fiestas llegan precedidas de dos jornadas culturales llevadas a cabo esta misma semana. El martes se realizaron carreras infantiles por categorías en la explanada de la ermita. Posteriormente se llevó a cabo la II Marcha Patatera solidaria, que consistió en un paseo de cinco kilómetros por las cercanías del pueblo. Todos los participantes disfrutaron al final de un bocadillo y un refresco para recargar energías y compartir un momento ameno.

Ayer, los vecinos se reunieron para preparar la fotografía que presentarán al concurso Así somos en mi pueblo, de LA GACETA. Posteriormente se disfrutó en el frontón viejo de la actuación del monologuista Alberto Cabrillas.

Animadas verbenas

El viernes, el sábado y el domingo, la zona del frontón viejo será el espacio que acogerá las verbenas contratadas por el Ayuntamiento de Arabayona de Mógica para el disfrute de vecinos y visitantes. La madrugada del viernes al sábado contará con la discomóvil 'IVN'. La verbena del sábado estará amenizada por la orquesta 'Seven' y, a continuación, seguirá la fiesta con la discomóvil 'Alyma'.

El domingo por la noche habrá concurso de disfraces, seguido por la discomóvil 'Magnum'.

Estos días de celebración no faltarán las degustaciones que unirán a los vecinos en torno a la mesa. La primera será una cena a base de hamburguesas mañana en la explanada de la ermita, y el sábado se hará una degustación de patatas asadas, perrunillas y limonada por la tarde.

Se producirán encuentros entrañables, como los juegos reunidos en el multiusos, y divertidas propuestas para el entretenimiento de las peñas, como el Grand Prix, que incluirá pruebas a superar por los más preparados.

Este año, el pregón de fiestas correrá a cargo de los quintos de 50 años, nacidos en 1975. A continuación, se hará un desfile de peñas con la temática cultural del mundo, amenizado por la charanga 'La Clave'.

El programa

Ampliar Feria de la Patata, celebrada el año pasado en Arabayona de Mógica.

Hoy

22:30 horas: colocación de banderas de peñas con charanga 'Los Tocacharros' en el ayuntamiento viejo.

Viernes, 22

16:30 horas: juegos reunidos en el multiusos y merienda infantil organizada por los monitores.

18:00 horas: 'Color Fest'.

22:00 horas: degustación de hamburguesas.

0:00 horas: discomóvil 'IVN' en el frontón viejo.

Sábado, 23

8:00 horas: alborada con la charanga 'Los Tocacharros'.

10:00 a 15:00 horas: II Feria de la Patata en el multiusos.

12:00 horas: santa misa en la ermita.

17:00 horas: parque acuático para todos los públicos con animación de Míster Potato y tamborilero en el frontón viejo.

19:00 horas: degustación de patatas asadas, perrunillas y limonada con la colaboración de la asociación de mayores en el frontón viejo.

20:00 horas: salida desde el frontón viejo hacia el balcón del ayuntamiento viejo para el pregón a cargo de los quintos de 50 años y posterior desfile de peñas con la temática cultural del mundo, amenizado por la charanga 'La Clave'.

0:00 horas: verbena con la orquesta 'Seven' y discomóvil 'Alyma' en el frontón viejo.

Domingo, 24

8:00 horas: alborada con 'Los Tocacharros'.

12:00 horas: misa en la ermita.

17:00 horas: parque infantil con tren.

17:00 horas: finales de campeonatos.

19:00 horas: Grand Prix organizado por las peñas.

22:00 horas: concurso de disfraces, seguido de discomóvil 'Magnum' en el frontón viejo.

Lunes, 25

21:30 horas: actuación del grupo Mayalde en el frontón viejo.

