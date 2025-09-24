Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La reunión tuvo lugar en el Ayuntamiento. TEL

Apuesta desde la UNED de Béjar por la formación de acceso para mayores de 25 y 45 años

Responsables del centro de Zamora, del que depende el de Béjar, se reúnen con representantes municipales

TEL

Béjar

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 22:09

Responsables municipales de Béjar y de la UNED celebraron este miércoles una reunión para hablar del curso, de su colaboración y de la apuesta por los cursos de acceso a mayores de 25 y 45 años en los que el centro quiere hacer hincapié. También se habló sobre la posibilidad de organizar cursos de formación concreta o de extensión comunitaria.

La matriculación se mantendrá abierta hasta el 22 de octubre y los interesados pueden informarse en la biblioteca del centro municipal de cultura. El centro oferta 23 de los 30 Grados existentes en la oferta de la UNED, así como masters, entre otras propuestas. El centro bejarano contó el curso pasado con 208 matriculados.

De la parte de la UNED estuvieron presentes Antonio Rodríguez, director del centro de Zamora; José Delgado, secretario y Aquiles Magide, responsable de las salas de la UNED en Béjar y Ciudad Rodrigo. Por el Ayuntamiento, comparecieron Antonio Cámara y Ana Vicente.

