Apuesta por las energías limpias para un futuro más sostenible

Con apenas 180 habitantes, Juzbado se ha convertido en un ejemplo de cómo una localidad rural puede avanzar hacia un modelo energético más limpio y responsable. A través de actuaciones urbanísticas, proyectos municipales y la implicación activa de sus vecinos, el pueblo está logrando situarse a la vanguardia en sostenibilidad.

Entre las iniciativas más visibles destacan la renovación de espacios públicos, como la transformación del acceso al municipio, las obras en los alrededores de la iglesia o la modernización de la calle De la Rosa. También la ampliación de jardines y zonas verdes, que no solo mejoran la calidad del espacio urbano, sino que ayudan a reducir las islas de calor y favorecen la biodiversidad local.

Eficiencia energética y rehabilitación de edificios

El Ayuntamiento ha impulsado proyectos que combinan rehabilitación, eficiencia energética y autoconsumo. Uno de los más relevantes es la reforma de una vivienda, apoyada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se convertirá en tienda y centro de recepción de visitantes. La intervención incluye mejoras en la envolvente térmica, nuevos sistemas de aislamiento, equipamiento de bajo consumo y la instalación de paneles solares en cubierta. Con ello se logra recuperar un servicio esencial para la comunidad y, al mismo tiempo, reducir la demanda energética del edificio.

Comunidad energética pionera

Otro de los grandes pasos es la creación de una comunidad energética, que permitirá compartir energía solar entre vecinos y edificios municipales. Las instalaciones de autoconsumo ya existentes, ubicadas en el Ayuntamiento, viviendas municipales y el Centro Botánico; servirán de base para este proyecto.

Además, gracias al apoyo del IDAE y La Salina, se prevé ampliar el sistema con acumuladores en las cubiertas de las piscinas y de la antigua casa del maestro. Según el alcalde, Fernando Rubio, esta iniciativa se enmarca en la estrategia regional para impulsar comunidades energéticas como herramientas de ahorro, inclusión social y soberanía energética.

Infraestructuras para la movilidad y la energía del futuro

En los próximos meses, Juzbado contará también con un punto de recarga para vehículos eléctricos en la entrada del pueblo. La estación, equipada con doble toma para carga rápida, se complementará con un nuevo transformador y el soterramiento de varias líneas aéreas, según marca la Agenda Urbana de Juzbado.

Economía circular y gestión de residuos

La sostenibilidad en Juzbado también pasa por la gestión responsable de los residuos. Desde hace tres años funciona un sistema de compostaje de la fracción orgánica, lo que reduce costes y evita trasladar fuera del municipio un recurso que puede transformarse en compost doméstico. En 2023 se abrió un punto de acopio municipal, reforzando la separación en origen y consolidando la apuesta por la economía circular.

Un modelo de transición energética en el medio rural

Gracias a la combinación de rehabilitación de edificios, energías renovables, movilidad eléctrica y gestión de residuos, Juzbado está demostrando que incluso los pueblos más pequeños pueden ser referentes en sostenibilidad. Este modelo no solo impulsa la transición energética, sino que también fomenta la participación vecinal, mejora la calidad de vida y refuerza la identidad del municipio.

