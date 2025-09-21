Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La Casa Consistorial de Moriscos. EÑE
En crecimiento y con mirada al futuro en Moriscos

El Ayuntamiento trabaja para mejorar cada rincón del municipio, con proyectos de pavimentación de calles principales así como mantenimiento de zonas verdes

EÑE

Moriscos

Domingo, 21 de septiembre 2025, 05:30

La localidad de Moriscos se caracteriza por su vitalidad y crecimiento continuo. El Ayuntamiento trabaja día a día para mejorar la calidad de vida de sus vecinos, con especial atención a los más pequeños, ya que la población infantil goza de una gran salud y protagoniza gran parte de la vida comunitaria.

Entre los proyectos más destacados que se están impulsando, se encuentra el asfaltado de la calle más importante del municipio, la calle Larga Medina. Este proyecto, que se redacta actualmente, no solo mejorará la circulación, sino que también embellecerá la calle gracias a los planes provinciales de la Diputación, que se emplearán de manera completa para esta inversión. Previamente, se pavimentará la calle Los Villares, una obra ya adjudicada que comenzará en breve y se convertirá en realidad este mismo año.

Moriscos también avanza en el ámbito social. Con el inicio del curso escolar, el Ayuntamiento organiza reuniones para oficializar las actividades destinadas a niños y adultos. Se espera incrementar el número de actividades en un programa amplio de ocio, deporte, educación y idiomas, adaptado al creciente número de niños del municipio, quienes son los principales protagonistas de estas iniciativas.

El crecimiento de Moriscos se refleja también en el ámbito urbanístico: todas las viviendas actuales están ocupadas y se están construyendo tres nuevos chalés en una urbanización, lo que demuestra que es un pueblo con futuro, al que sus habitantes desean aferrarse. Además, se han logrado avances significativos en servicios básicos, como la llegada del agua desde Salamanca, que ha mejorado notablemente la calidad de vida. El mantenimiento de parques y jardines es otra prioridad, y se trabaja para ir mejorando estos espacios de forma progresiva, ofreciendo entornos más agradables y seguros para todos los vecinos.

