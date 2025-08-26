Tú Aportas Béjar: «no vamos a permitir declaraciones veladas de prevaricación, robo o presuntos delitos» Ese grupo político, que cuenta con un concejal en Béjar, Javier Garrido, sale al paso de las acusaciones de intento de agresión lanzadas desde el PP.

TEL Béjar Martes, 26 de agosto 2025, 17:01 | Actualizado 17:15h. Comenta Compartir

El partido Tú Aportas Béjar también ha emitido un comunicado para asegurar que no va a permitir acusaciones veladas sobre prevaricación, robo o presuntos delitos en respuesta al intento de agresión que el PP ha denunciado esta mañana de martes en el Ayuntamiento de Béjar.

«Desde este grupo municipal no vamos a permitir declaraciones veladas por parte del que fuera alcalde la ciudad y de la concejala hacia Javier Garrido, sobre prevaricación, robo, arbitrariedad en la gestión municipal o presuntos delitos» como insinuaciones «hechas en la comisión de la mañana del 26 de agosto» ha asegurado en un comunicado de prensa.

Ese partido entiende que los hechos ponen de manifiesto «los nervios y la inquina con la que Luis Francisco Martín se levanta de la mesa de concejales, la rodea y se dirige al concejal de Tú Aportas Béjar haciéndole gestos como si estuviera robando, diciéndole que «..si ya te conocemos como actúas…» y acusándole de querer beneficiarse personalmente y en su empresa, de la gestión con el Centro de Turismo». También lamenta frases como: «…de una hostia te sale pelo, baboso de mierda y vete a Turquía…».

Ante esa situación, Tú Aportas Béjar ha manifestado su repulsa por las acusaciones realizadas por Purificación Pozo contra Javier Garrido por lo que ella entiende se ha beneficiado económicamente con los forfaits de la estación de esquí.

Para Tú Aportas, esa respuesta deja clara «la rabia enquistada y trasnochada que tienen tras la moción de censura» junto con «la política rastrera que por parte de estos personajes se está trasladando a los ciudadanos y que llevan haciendo desde el pasado junio de 2023». Finalmente, ha emplazado a PP y Vox a trasladar esas acusaciones al juzgado sin hacer alusiones personales ya que «soliviantan el ánimo de quien las escucha».