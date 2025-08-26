Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javier Garrido y Antonio Cámara en la firma del acuerdo de gobernabilidad el pasado 5 de agosto. TEL

Tú Aportas Béjar: «no vamos a permitir declaraciones veladas de prevaricación, robo o presuntos delitos»

Ese grupo político, que cuenta con un concejal en Béjar, Javier Garrido, sale al paso de las acusaciones de intento de agresión lanzadas desde el PP.

TEL

Béjar

Martes, 26 de agosto 2025, 17:01

El partido Tú Aportas Béjar también ha emitido un comunicado para asegurar que no va a permitir acusaciones veladas sobre prevaricación, robo o presuntos delitos en respuesta al intento de agresión que el PP ha denunciado esta mañana de martes en el Ayuntamiento de Béjar.

«Desde este grupo municipal no vamos a permitir declaraciones veladas por parte del que fuera alcalde la ciudad y de la concejala hacia Javier Garrido, sobre prevaricación, robo, arbitrariedad en la gestión municipal o presuntos delitos» como insinuaciones «hechas en la comisión de la mañana del 26 de agosto» ha asegurado en un comunicado de prensa.

Ese partido entiende que los hechos ponen de manifiesto «los nervios y la inquina con la que Luis Francisco Martín se levanta de la mesa de concejales, la rodea y se dirige al concejal de Tú Aportas Béjar haciéndole gestos como si estuviera robando, diciéndole que «..si ya te conocemos como actúas…» y acusándole de querer beneficiarse personalmente y en su empresa, de la gestión con el Centro de Turismo». También lamenta frases como: «…de una hostia te sale pelo, baboso de mierda y vete a Turquía…».

Ante esa situación, Tú Aportas Béjar ha manifestado su repulsa por las acusaciones realizadas por Purificación Pozo contra Javier Garrido por lo que ella entiende se ha beneficiado económicamente con los forfaits de la estación de esquí.

Para Tú Aportas, esa respuesta deja clara «la rabia enquistada y trasnochada que tienen tras la moción de censura» junto con «la política rastrera que por parte de estos personajes se está trasladando a los ciudadanos y que llevan haciendo desde el pasado junio de 2023». Finalmente, ha emplazado a PP y Vox a trasladar esas acusaciones al juzgado sin hacer alusiones personales ya que «soliviantan el ánimo de quien las escucha».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un coche se precipita desde la A-66 a la N-630 desde unos 7 metros de altura y hay una víctima mortal y cuatro heridos
  2. 2 Violenta pelea de pareja en Delicias: tortazos, arañazos, intento de estrangulamiento, golpes con una lámpara y enjuague bucal en los ojos
  3. 3 El pasajero de un bus Salamanca-Alba se masturba rodeado de adolescentes «porque se aburría»
  4. 4 Así es el nuevo bulevar del recinto ferial: «Será un referente nacional e internacional»
  5. 5 Controlado un incendio de alto riesgo junto a El Pinar de Alba
  6. 6 La gran esperanza ante la calvicie: ¿Será posible recuperar el pelo perdido?
  7. 7 ¿Dónde se podrá parar el coche cerca de los colegios este curso?
  8. 8 Tremendo malestar en Avenida con el servicio de Deportes del Ayuntamiento: «No vamos a tolerar sus faltas de respeto»
  9. 9 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  10. 10 Otra salida de vía de un turismo en la A-66, en Fresno Alhándiga, deja tres heridos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Tú Aportas Béjar: «no vamos a permitir declaraciones veladas de prevaricación, robo o presuntos delitos»

Tú Aportas Béjar: «no vamos a permitir declaraciones veladas de prevaricación, robo o presuntos delitos»