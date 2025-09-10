El almacén municipal de Alba de Tormes afronta la recta final de construcción Los trabajos se están desarrollando con los participantes del programa mixto de empleo y formación 'Albasocal'

La construcción del nuevo almacén municipal de la calle del Castillo en Alba de Tormes entra en su recta final gracias al programa mixto de empleo y formación 'Albasocal', en marcha desde el pasado 1 de marzo. Ocho participantes, guiados por su equipo docente, han compaginado la formación teórica con la práctica en la obra, adquiriendo experiencia real en el sector de la construcción.

Durante el mes de agosto, los participantes han avanzado en tareas como la preparación de soportes, la aplicación de enfoscados en paredes interiores y techos, y la colocación de monocapa en la fachada principal y lateral, garantizando superficies lisas y uniformes. También han llevado a cabo labores de limpieza, saneamiento e impermeabilización, regularización de suelos y colocación de guardavivos.

En el exterior del edificio, los participantes han trabajado en la colocación de un zócalo de granito, realizando la preparación de la superficie, el replanteo de niveles, el corte y ajuste de piezas, la aplicación del adhesivo y el rejuntado, completando el acabado final con limpieza de la obra. También han adquirido experiencia en el manejo de herramientas y máquinas, desmontaje de andamios y medios auxiliares, apoyo en oficios como realización de rozas para electricidad, colocación de puertas, así como en la elaboración de mortero, hormigón y adhesivos.

En las últimas jornadas, el alumnado ha iniciado la fase de acabados con guarnecido de yeso, imprimación y pintado de techos, pasos clave para concluir el proyecto. El programa, financiado por el Ayuntamiento de Alba de Tormes y el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL), cuenta con un presupuesto de 182.406,28 euros.